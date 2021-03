Baja demanda en la vacuna contra el papiloma

SHIRLEY ESCALANTE/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico 14 de Marzo de 2021) El Programa Ampliado de Inmunización (PAI), lleva adelante la vacunación no solo del Covid, sino también de otras patologías, entre ellas el virus del papiloma humano, pero no hay una buena asistencia por parte de la población.

La responsable del PAI, Virginia Pérez, señaló que el VPH significa “virus del papiloma humano”, la que es la infección sexualmente transmitida más común que existe. Por lo general, el VPH es inofensivo y desaparece espontáneamente, pero algunos tipos pueden provocar verrugas genitales o cáncer.

“Lo que nos preocupa que al no presentar síntomas, pasa desapercibido y no se someten a la vacuna en el tiempo establecido”, dijo Pérez.

Para finalizar, solicitó a los padres de familia a acudir a los centros de salud para recibir la dosis, que está dirigida a las niñas de 12 años que no hayan iniciado una vida sexual, para evitar que el virus ingrese a su organismo.

“Si queremos que nuestros hijos estén bien, visitemos a los médicos, porque estamos a tiempo de frenar está enfermedad que a la larga puede ser terminal, lamentó que tengamos menos del 50 por ciento de cobertura”.