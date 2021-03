FELCC no da con el paradero del excomandante Calderón en Tarija

El Ministerio Público, ordenó la aprehensión por la comisión del delito de sedición, terrorismo y conspiración.

(El Periódico-13-03-2021)

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Tarija, Willian Baspineiro, informó que el pasado jueves, el personal de su institución con la autorización de una orden judicial, se realizó el allanamiento a la vivienda del excomandante general de la Policía Vladimir Yuri Calderón, pues el mismo no se habría presentado a una audiencia por el caso denominado “Golpe de Estado”, en el que también están vinculados exministros y la expresidenta de Bolivia, Jeanine Añez.

“El 10 de marzo, recibimos la resolución de aprehensión para el excomandante general, pero el documento no contaba con la facultad de allanamiento, pero no conseguimos nuestro objetivo. Posteriormente, hemos coordinado con el Fiscal de Tarija, para poder realizar las actuaciones legales para proceder a la captura”, mencionó.

Asimismo, Baspineiro, manifestó que tras obtener la autorización, el personal policial ingresó a la vivienda, pero no pudo hallar a Calderón y a raíz de esto, se dirigió a otros dos inmuebles donde podría haber estado, pero el resultado fue el mismo.

“Estamos trabajando con los equipos de investigación del Comando de Tarija, con el Grupo de Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) y también ya se activó la alerta migratoria, para que no se permita la salida del país a la exautoridad policial. (eP)

El apunte

En toda Bolivia buscan a la expresidenta Añez y a sus ex ministros

El pasado viernes, el Ministerio Público, ordenó la aprehensión de la expresidenta Jeanine Áñez, cinco exministros del Gobierno de Transición y cuatro exjefes militares, que fueron acusados por la comisión del delito de sedición, terrorismo y conspiración.

En la lista de personas con resolución de aprehensión están Añez y sus exministros Arturo Murillo, Yerko Núñez, Luis Fernando López, Rodrigo Guzmán) y Álvaro Coimbra.

También se menciona a integrantes del Alto Mando militar, entre ellos el almirante Palmiro Jarjuri que era comandante de la Armada, Jorge Gonzalo Terceros que era comandante de la Fuerza Aérea, el general Gonzalo Mendieta que era comandante del Ejército, además del general Jorge Gonzalo Terceros de la Fuerza Aérea.