Denuncias en RRSS sobre el «Padre Coco» puede que no prosperaren

(El Periódico-13-03-2021)

La directora de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia del Gobierno Municipal de Cercado, Carolina Ortiz, informó que las denuncias a través de las redes sociales, contra el “Padre Coco” por el delito de abuso sexual, no podrían prosperar, pues debido al tiempo transcurrido los procesos podrían ser prescritos (extinción del proceso) .

“Dentro de cualquier denuncia por violencia, tiene que iniciar un proceso de investigación y en este caso, no sabemos quién es la persona que rompió el silencio y después de tantos años se animó a denunciar a través de las redes sociales”, mencionó.

Asimismo, Ortiz manifestó que el abuso se habría dado cuando la víctima tenía 12 años, pero de acuerdo a la información que fue publicada, ahora la mujer tendría más de 30 y por lo tanto, en caso de haber una denuncia formal en la actualidad, el código Penal de Bolivia, solo declararía el proceso en prescripción.

“Esto quiere decir que no podrá ser ejecutado debido al tiempo transcurrido del hecho, por tal razón pedimos que esta clase de situaciones no se callen, por eso es importante que exista una buena relación de diálogo entre los padres y los hijos”, refirió.

Finalmente, la directora dijo que su institución está disponible las 24 horas del día para atender las denuncias de la población y para los fines de semana y feriados, existe un equipo de turno. (eP)