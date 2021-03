Dan detención domiciliaria a la ex pareja de Balvina Flores

(El Periódico-12-03-2020)

El pasado jueves, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares por el delito de feminicidio, para Cristian Condori, el ex concubino de Balvina Flores. Tras deliberar, la juez determinó darle la detención domiciliaria al imputado y ante tal determinación, la familia de la desaparecida pidió justicia.

Al respecto, Celia Flores, la hermana de Balvina, informó que no está de acuerdo con la determinación judicial, pues Condori sería responsable de la desaparición de la mujer.

“El 14 de febrero, mi hermana salió de su casa para ir a ver a sus tres hijas, pero tras la visita, no retornó más”, mencionó.

Asimismo, Flores manifestó que la Policía realizó las investigaciones y pudo evidenciar que las cámaras de filmación de la Alcaldía, capturaron el momento en el que Condori caminaba por la calle con una pala en la mano.

“Tras la aprehensión, la juez, determinó darle la detención domiciliaria porque no hubo suficientes pruebas, pero las investigaciones dicen todo lo contrario”, refirió. (eP)