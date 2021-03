Guardia Municipal realizará controles para evitar el funcionamiento de lenocinios clandestinos

(El Periódico-11-03-2020)

El comandante de la Guardia Municipal de Cercado, My. Julio Alberto Castillo, informó que su institución está realizando las investigaciones, con el apoyo del personal experto en informática, para identificar los bares y lenocinios clandestinos en la capital de Tarija.

“Hasta el momento hemos encontrado cuatro que están funcionando de manera ilegal, pero no podemos dar más detalles, para no entorpecer la investigación, pues en los próximos días realizaremos las intervenciones”, mencionó.

Asimismo, Castillo manifestó que el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de Tarija, no determinó aún la reapertura de los bares, discotecas o lenocinios, por más que cuenten con todas las medidas de seguridad.

“Los propietarios que infrinjan la normativa sanitaria para prevenir la proliferación de contagios de coronavirus, tendrá que pagar una multa económica y su negocio será clausurado indefinidamente”, refirió.

Finalmente, el comandante dijo que además de estas actividades de control, el personal que está a su cargo, también está desempeñando el trabajo de inspección de los insumos de bioseguridad en las calles de la capital.