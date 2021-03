Usuaria denuncia sobrefacturación del 200% en el servicio de Setar

Gabriel Morales Espíndola/Bolinfo/Tarija

(elPeriódico-Marzo, 09/2021) La mañana de este lunes, la usuaria Silvia Díaz, denunció públicamente que en reiteradas ocasiones fue víctima de presunta sobrefacturación en la mensualidad emitida por Servicios Eléctricos de Tarija (Setar), principalmente en los últimos dos meses.

La denunciante mencionó que mes a mes pagaba un promedio de Bs 240 por el servicio brindado por dicha empresa departamental, empero la situación cambió cuando se comenzó a flexibilizar la cuarentena rígida que se desarrolló por la pandemia del coronavirus, puesto que una vez finalizada la subvención de la energía eléctrica doméstica comenzaron los problemas.

“Ha aumentado de Bs 240 a 500, ahora el último mes me han cobrado Bs 600, nos han empezado a cobrar más pero yo me pregunto ¿esto es a cambio de lo que no pagamos en cuarentena?”, lamentó la afectada.

A raíz de este incremento desmedido en el cobro, Díaz acudió a las oficinas de Setar para sentar una queja y pedir la disminución inmediata, procediendo a revisar las anteriores facturas para este fin, sin embargo su reclamo no prosperó debido a que la empresa debe realizar un proceso de verificación que puede tomar semanas o meses.