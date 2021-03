Serecí emitirá certificados de exención de sufragio por 30 días

Aquellas personas que no hayan podido asistir a emitir su voto, podrán presentar respaldos para justificar esto, ya sea por fuerza mayor o distintos motivos

Gabriel Morales Espíndola/Bolinfo/Tarija

(elPeriódico-Marzo, 08/2021) El director del Servicio de Registro Cívico (Serecí) de Tarija, Alberto Mealla Lema, informó que se está colaborando con el Tribunal Electoral Departamental (TED) para emitir el certificado de impedimento de sufragio para personas que por distintos motivos no han podido ejercer su derecho en las urnas.

Indicó que también se atendió a personas que se encontraban transitando el departamento de Tarija y no podían acudir al recinto de votación que les corresponde según el Padrón Electoral.

“Los ciudadanos que no han podido sufragar, pueden acreditar esta situación justificadamente ya sea por fuerza mayor, caso fortuito, es muy importante conocer que se les otorgará el certificado de exención de sufragio, pero queremos dejar en claro a los ciudadanos que no tienen motivo para aglomerarse dado que este trámite puede hacerse desde este lunes y por 30 días”, aseguró.

En ese orden, Mealla agregó que la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE), emitió una resolución para eximir de la tramitación de estos certificados a personas mayores de 60 años, dado que se encuentran entre la población de riesgo frente a la pandemia del coronavirus y, por lo tanto, no les es obligatorio sufragar.

Sin embargo, para aquellas personas que no hayan acudido a emitir el voto y no tengan un justificativo, se aplicará una multa que asciende al 10% del salario mínimo nacional y si fuera el caso que no votó dos veces consecutivas, será inhabilitado en el padrón biométrico.

ElAPUNTE

¿Cuántas personas fueron habilitadas?

El Tribunal Electoral Departamental informó que 381.025 ciudadanos fueron habilitados para sufragar en el departamento de Tarija, 175.873 en la provincia Cercado y 109.973 en la región autónoma del Gran Chaco.

En poblaciones dispersas como Bermejo y Padcaya, se registró un total de 41.582 inscritos, mientras que en la provincia Méndez, esta cifra asciende a 25.652.