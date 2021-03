El BCB ve favorable ‘contexto internacional’ para crecimiento de las reservas internacionales

PAULO CUIZA/LA RAZON

El Banco Central de Bolivia (BCB) ve favorable el actual “contexto internacional” para el crecimiento de las Reservas Internacionales Netas (RIN) que en la gestión 2020 cayeron en un 18,43%, llegando a $us 5.276 millones por debajo de los $us 6.468 de 2019.

El presidente del ente emisor, Edwin Rojas, atribuyó en el programa Piedra, Papel y Tinta de La Razón y Extra que la reducción de las reservas internacionales se debe a la política implementada por el gobierno de Jeanine Áñez, el contexto internacional por la pandemia y la reducción de la inversión pública.

“Desde que se instaura el gobierno de facto lo que busca es reducir el déficit fiscal, pero contrario a la economía se ha reducido la inversión pública, sumado a esto está la pandemia. También ha afectado el contexto internacional con la reducción de la exportación de materias primas y los procesos de revalorización como el oro que han hecho que los precios disminuyan”, explicó.

De acuerdo a las cifras del BCB, hasta el 31 de diciembre de 2020 las RIN llegaron a $us 5.276 millones, cifra por debajo de los $us 6.468 millones de 2019.

Rojas dijo que ante este panorama el Gobierno lo primero que buscó, desde noviembre del año pasado, fue estabilizar la economía y los datos muestran un superávit en enero pasado con relación a la balanza comercial.

“A esto se tiene un contexto internacional favorable con el precio de las materias primas; el entorno será positivo y a eso se suma las nuevas políticas económicas, esperamos que la política económica empiece a reaccionar, a fortalecer nuestras reservas”, afirmó.

Según el Presidente del BCB, la proyección del crecimiento económico boliviano para este año es del 4,8%. “Vamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para llegar a esta meta”, indicó Rojas.

ÁÑEZ COMPROMETIÓ ANTE EL FMI UN AJUSTE EN LA POLÍTICA CAMBIARIA

El presidente del Banco Central de Estado (BCB), Edwin Rojas, reveló que el gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez se comprometió ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) a un ajuste “a mediano y largo plazo” de las políticas cambiaria y fiscal.

“Lo que se hace por parte de las autoridades de facto que estaban en un proceso de transición es que empiezan a comprometer una serie de acciones de política económica a mediano y largo plazo, concretamente uno de los elementos a los que se compromete es el de, superado todo el proceso de pandemia, se iba a ver toda la política cambiaria, también se iba a ver o compromete algunos elementos vinculados a lo que iba a ser la política fiscal”, dijo Rojas durante una entrevista en el programa de La Razón y Extra “Piedra, Papel y Tinta”.

Ante la pregunta de si es recomendable mantener el tipo de cambio, el economista, quien juró al cargo el 11 de noviembre, respondió que sí, porque generó en los últimos 14 años estabilidad en el nivel de la inflación, que es la más baja con referencia a los otros estados de América del Sur.

“Tenemos soberanía monetaria al usar nuestro propio dinero, el peso boliviano, y hemos logrado ampliar expectativas”, afirmó.

Sin embargo, Rojas no descartó que ante un “shock externo” ésta pueda ser revisada porque “Bolivia no es una isla”.

“La política cambiaria es la adecuada para este proceso que vive el país a cerca de su reactivación económica. La población debe sentirse segura por que la política cambiaria es la adecuada en términos de generar mayor bienestar posible”, remarcó.

Sobre la devolución de los $us 327 millones al FMI por el gobierno del presidente Luis Arce, Rojas explicó que “la razón principal” es porque el crédito no cumplió con los requisitos que dicta la Constitución Política del Estado (CPE) como su aprobación por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“Hablamos del sector público y hay una norma que se debe respetar”, insistió el economista. “Compromete las rentas del Estado porque alguien tiene que pagar esos intereses y eso va en contra de lo que dice la CPE”, agregó el presidente del BCB.