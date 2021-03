Salah complica a Mbappé

Los problemas entre el egipcio y Klopp podrían precipitar su salida del Liverpool que, a su vez, estaría liberando un hueco en la plantilla para la estrella francesa.

El Liverpool va a ser el gran rival del Real Madrid por Kylian Mbappé. Los reds tienen el objetivo de convencerlo para jugar en la Premier y, a pesar de las pérdidas por la pandemia, tienen un mayor potencial económico para realizar la operación. Además, cuentan con el as en la manga de LeBron James, jugador de los Los Angeles Lakers y accionista del club que tiene una gran relación con la estrella francesa. De hecho, han realizado juntos campañas publicitarias y se han reunido en diferentes ocasiones.

En los últimos días, un factor inesperado ha entrado en juego y podría acercar aún más a Mbappé al Liverpool. Se trata de los problemas entre Mohamed Salah y Jurgen Klopp. El egipcio, que lleva toda la temporada entre rumores por una posible marcha, no está viviendo sus mejores momentos desde que llegó al norte de Inglaterra y la relación con su entrenador no es la mejor desde hace ya varios meses. En el último partido, la derrota contra el Chelsea en Anfield (0-1), fue sustituido en el minuto 61′, algo que no le gustó nada como demostró con sus gestos en el banquillo. A esto hay que sumarle un tuit de su agente que ha agitado aún más la situación.

Con todo esto, la salida de Salah del Liverpool parece más cerca que nunca. El extremo de 28 años nunca ha negado su interés por otros clubes. Sin ir más lejos, se dejó querer por Real Madrid y FC Barcelona en este periódico. «¿Jugar en Madrid o Barça? Quién sabe lo que va a pasar en el futuro», comentó, dejando la puerta abierta a una posible llegada a LaLiga.

Ventaja deportiva y económica

Si se confirma su marcha, el Liverpool tendría cierta ventaja en la lucha por Mbappé. Primero, desde un punto de vista económico, ya que la venta del egipcio (según Transfermarkt, está valorado 120 millones de euros) permitiría recuperar parte del dinero perdido durante la pandemia y afrontar la operación con garantías. Además, liberarían la ficha más alta de la plantilla: percibe más de 12 millones anuales.

Deportivamente, si bien juegan en bandas contrarias, dejaría un hueco en el once para Mbappé. Klopp tendría imposible alinear a ambos junto a Firmino y Mane, por lo que la operación sería redonda en este aspecto. Además, el francés asumiría el papel de Salah como jugador franquicia del club.

El Madrid es consciente de que el Liverpool está en la pelea y que no será fácil competir. La situación económica no ayuda, por lo que intentarán convencer al jugador desde el proyecto. Quieren convertir a Mbappé en la gran estrella del nuevo Santiago Bernabéu y que sea quien lidere al equipo durante la próxima década.