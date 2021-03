Oficial: Conmebol suspende la doble fecha de Eliminatorias

La Conmebol decidió suspender la doble fecha de Eliminatorias que se iban a disputar entre el 25 y el 30 de marzo debido a los problemas en la logística.

Si durante el día de ayer contábamos que la Conmebol estaba segura de que no iba a contar con los jugadores que militasen en el fútbol europeo, esto hoy se ratifica, ya que la confederación sudamericana decidió cancelar la doble fecha de Eliminatorias prevista para finales de marzo debido a la imposibilidad de los jugadores de los clubes europeos de viajar y no tener que hacer cuarentena a la vuelta a sus países de residencia.

Durante estos días, Conmebol le solicitó a la FIFA el permiso para que los jugadores que militan en países europeos con restricciones a la llegada les permitiesen volver sin problemas, algo que ya ocurrió en el mes de noviembre.

Pero esta vez, no hubo respuesta positiva. La FIFA o no ha podido o no ha querido intervenir y la Conmebol se veía con dos posibilidades: suspende la doble jornada, en la que había un Brasil – Argentina o jugarla con los jugadores del continente americano.

Finalmente, la Conmebol decidió suspenderla e inclinarse ante las exigencias de los países y los clubes europeos, que ganan una vez más en la ‘pelea’ por los derechos de los jugadores que militan en el fútbol sudamericano.