LA CIUDAD PERDIDA DE LOS GIGANTES EN EL GRAN CAÑÓN Y SUS CONEXIONES CON OTRAS CIVILIZACIONES

A pesar de la moderna tecnología utilizada actualmente en la arqueología, muchas de los indicios que se tienen de antiguas ciudades enterradas en el mundo aún siguen siendo solo indicios. Para lograr desenterrar estas maravillas se requieren grandes esfuerzos, y a veces tener la fortuna a favor. Hace muchos años algunos artículos en medios de prensa revelaron pistas de una subterránea y colosal construcción existente en El Gran Cañón, que bien pudo ser: La Ciudad Perdida de los Gigantes.

Según un artículo publicado en The Arizona Gazette el 5 de abril de 1909, el Gran Cañón fue el hogar de una civilización que probablemente, y basados en las estructuras halladas, consistía de individuos gigantes. El artículo menciona el descubrimiento de una enorme ciudadela subterránea por un explorador y arqueólogo de amplia trayectoria llamado G. E. Kinkaid, del Instituto Smithsoniano.

Además, de acuerdo a la historia de la Gaceta por el Sr. Kinkaid , el arqueólogo del Instituto Smithsoniano, que estaba financiando las exploraciones, hizo descubrimientos que casi concluyentemente demuestran que la raza que habitó esta misteriosa caverna, excavada en roca sólida por manos humanas, era de origen oriental o posiblemente de Egipto remontándose a Ramses. Si sus teorías se confirman en la traducción de las tablillas grabadas con jeroglíficos, el misterio de los pueblos prehistóricos de América del Norte, sus artes antiguas, quiénes eran y de dónde venían, se resolverá.

La entrada a la ciudad estaba al final de un túnel que se extendía bajo tierra por casi 700 metros. «En primer lugar, señalaría que la caverna era casi inaccesible», escribió Kinkaid. «La entrada esta a 50 metros debajo de la pared escarpada del cañón. Se encuentra sobre las tierras del gobierno y a ningún visitante se le permitirá estar allí bajo pena de transgresión». «Por encima de una saliente que lo oculta de la vista desde el río, esta la boca de la cueva. Cuando vi las marcas de cincel en la pared del interior de la entrada, me interesé, asegure mi pistola y entré.»

Egipto y el Nilo y Arizona y Colorado estarán vinculados por una cadena histórica remontándose nuevamente a edades que hacen tambalear la imaginación más salvaje del ficcionista.

La arquitectura sugirió que los constructores de la ciudad subterránea poseían habilidades de ingeniería avanzada.

El eje central de la ciudad subterránea era una cámara gigantesca de la cual pasadizos irradiaban como los radios de una rueda. Las paredes de la cámara principal estaban adornadas con espadas de cobre y tabletas cubiertas de símbolos jeroglíficos, no muy diferentes a las encontradas en Egipto. Otro hallazgo que apuntaba a un enlace con Egipto fueron los cuerpos momificados, por lejos las cosas más interesantes dentro de la ciudadela.

Ninguna momia media menos de 3 metros de altura y todos ellos estaban envueltos en lino oscuro. Kinkaid escribió que puso de pie a uno de ellos y lo fotografió con la ayuda de una linterna, pero esa foto en ninguna parte ser a encontrado. La exploración adicional reveló algo sobre la religión de los gigantes habitantes de la ciudad:

A más de 30 metros de la entrada se encuentra el salón con forma de cruz, varios cientos de metros de largo, en el cual he encontrado el ídolo o imagen, del dios de los habitantes, sentado con las piernas cruzadas, con una flor de loto o lirio en cada mano.

Los rasgos de la cara es la de un oriental, y también lo es los tallados de esta caverna. El ídolo casi se asemeja a Buda, aunque los científicos no están seguros en cuanto a que religión ellos representan.

El artículo registra el descubrimiento de cerámicas e instrumentos, todos ellos con signos de haberse originado en otras partes del mundo. Tal mezcla de culturas rara vez se encuentra en los hallazgos arqueológicos, por lo que este descubrimiento es de importancia sin precedentes. La última cámara que le esperaba a la exploración era lo que Kinkaid y su socio, el Prof. SA Jordan, creían que era una cripta ceremonial. Se encuentra en el extremo de la gran sala donde se habían encontrado todas las otras momias.

Hay una cámara del pasadizo que no está ventilado, y cuando nos acercamos un olor mortal de serpiente nos impacto. Nuestra luz no penetraba la penumbra, no pudimos saber lo que contiene la cámara. Algunos dicen que serpientes, pero otros piensan que puede contener un gas mortal o productos químicos utilizados por los antiguos.

Conexiones con otras civilizaciones antiguas: Egipcios, India En esta zona del Cañon había menciones tales como la pirámide de Keops, el Buda Claustro, el Templo del Buda, el Templo Manu y el Templo de Shiva. ¿Hay alguna relación entre estos lugares y los supuestos descubrimientos egipcios (u orientales) en el Gran Cañón?

Un arqueólogo estatal en el Gran Cañón, dijo que los primeros exploradores tenían nombres egipcios e hindúes, pero era cierto que esta zona estaba fuera del alcance de los excursionistas u otros visitantes, debido a las “peligrosas cuevas”.

De hecho, toda esta zona llamada en honor a los egipcios e hindúes en el Gran Cañón es una zona prohibida – no se permite a nadie entrar en esta gran área. Hoy en día, esta área sigue estando extrañamente fuera del alcance de los excursionistas e incluso, en gran parte, para el personal del parque. El teórico de la conspiración, John Rhodes, una vez dijo que conocía la ubicación exacta de la entrada de la ciudad, pero que estaba custodiada las 24 horas del día por soldados que llevan rifles M-16. Otra idea que se ha difundido en Internet dice que la ciudad subterránea ahora sirve como un museo para la élite ocultista que gobierna el mundo.

La importancia del descubrimiento (Según el investigador Jack Andrews) En 1909 después de Kincaid había encontrado la cueva y el Instituto Smithsoniano supuestamente se involucró en ahondar en el misterio, la aparición del descubrimiento como detallado en el artículo de la Gaceta fue uno de un importante hallazgo arqueológico.

No sólo el descubrimiento arqueológico más antiguo en los Estados Unidos, sino también uno de los más valiosos en el mundo”. El problema con esta afirmación es evidente. Si este hallazgo fuese tan importante como afirma el artículo, entonces ¿por qué el descubrimiento casi ni se conoce hoy en día?

Según todas las apariencias, parece como si el descubrimiento hubiere “muerto” después de salir de la nada como una historia titular en la Gaceta de Arizona en 1909. Esta única y aparentemente solitaria “aparición” del artículo ha conducido a la crítica de la historia como un “engaño” o un “fraude”. Francamente, en base a que la evidencia por sí sola, (la muerte aparente de la historia). Se puede ver que esa evaluación surge de la mente de la crítica. También se ha criticado a Kincaid mismo. Si Kincaid había recorrido todo el curso del río Colorado a través del Gran Cañón desde mucho más allá de lo de las fronteras, a partir de Green River de Wyoming a Yuma Arizona, como se sugiere en el artículo de 1909, entonces ¿dónde está su nombre en la historia del río que corre en el Gran Canyon? ¿Por qué no se le ha considerado como una figura prominente en los libros de historia, ¿por qué tiene él un “récord”? Mi investigación ha demostrado que hay otros niveles de este misterio. La cuestión de por qué la historia aparentemente “murió” y qué fue de G.E. Kincaid y sus logros no puede ser respondida por simple especulación o juicio crítico. Hay otras pruebas y con el fin de llegar a un acuerdo con el aparente misterio aquí uno tiene que cavar más profundo, formular más preguntas y no darse fácilmente satisfecho con las críticas que ponen a esta fantástica historia en un pequeño paquete aseado y descartar todo como un “fraude”.