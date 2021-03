EL MENSAJE DE LOS ANUNNAKI: «HEMOS ESTADO SIEMPRE CON USTEDES… NOS HAN CONFUNDIDO CON DIOSES»

Hace varias décadas una publicación reveló los «Mensajes de los Anunnaki», una comunicación dirigida a la humanidad… Según las ediciones de noviembre-diciembre de 1958 de la revista Flying Saucer, los antiguos Anunnaki estaban de hecho en la Tierra en un pasado distante.

“Ya estamos aquí, entre ustedes. Algunos de nosotros siempre hemos estado aquí, contigo, pero separados, observándote y, ocasionalmente, guiándote cuando surgía la oportunidad”.

Según Brinsley Le Poer Trench, editor de Flying Saucer Review, este mensaje de otro mundo apareció por primera vez en un número de 1947 de Fanatic Stories escrito por un autor bajo el seudónimo de «Alexander Blade». Curiosamente, estuvo disponible solo unos meses después de uno de los incidentes OVNI más comentados: Roswell. El artículo que muchos creen que es, de hecho, evidencia de los antiguos Anunnaki dice:

“Nos han confundido con los dioses de muchas religiones del mundo, aunque no somos dioses, sino tus semejantes, como aprenderás directamente antes de que pasen muchos años más. Encontrará registros de nuestra presencia en los misteriosos símbolos del antiguo Egipto, donde nos dimos a conocer para lograr ciertos fines. Nuestro símbolo principal aparece en el arte religioso de su civilización actual y ocupa una posición de importancia en el gran sello de su país (los Estados Unidos de América). Se ha conservado en ciertas sociedades secretas fundadas originalmente para mantener vivo el conocimiento de nuestra existencia y nuestras intenciones hacia la humanidad”.

Después de su escalofriante introducción, los «dioses» del hombre antiguo continúan hablando sobre los avances humanos y las civilizaciones antiguas, específicamente el antiguo Egipto donde parece que los antiguos Anunnaki estuvieron muy involucrados:

“Les hemos dejado ciertos puntos de referencia, colocados cuidadosamente en diferentes partes del mundo, pero de manera más prominente en Egipto, donde establecimos nuestro cuartel general con motivo de nuestro último acto público, o, como diría usted, aparición pública.

En ese momento, los cimientos de su civilización actual fueron ‘colocados en la Tierra’ y el más antiguo de sus puntos de referencia conocidos establecidos por medios que les parecerían tan milagrosos ahora como lo hicieron para los pre-egipcios, hace tantos miles de años”.

En el siglo XIX, los arqueólogos que exploraban las antiguas ruinas de Nínive descubrieron 22.000 tablillas de arcilla. Después de la traducción, estas tablas mostraban asombrosas historias similares a las que se encuentran en la Biblia judeocristiana. Encontramos historias de la gran inundación en estas tablas e incluso podemos leer sobre Adán y Eva, así que básicamente todas estas historias tienen precedencia con los antiguos sumerios. Hoy, cuando leemos o buscamos información sobre Sumeria y los Anunnaki o las personas que habitaban esa parte del mundo, nos encontramos con la controvertida autora Zecharia Sitchin.

Los Anunnaki podrían ser responsables de muchas cosas y, entre ellas, los avances y la creación de la civilización tal como la conocemos. El mensaje de los Anunnaki continúa:

“Tus antepasados nos conocieron en aquellos días como preceptores y amigos. Ahora, gracias a tus propios esfuerzos, casi has alcanzado, en tu mayoría, un nuevo escalón en la larga escalera de tu liberación. Ustedes han sido constantemente ayudados por nuestra ‘inspiración’ vigilante, y solo obstaculizados por las dificultades naturales de sus procesos de desarrollo físico y moral …

Algunos de ustedes ya han visto a nuestra ‘avanzada’. Ustedes nos han encontrado a menudo en las calles de sus ciudades y no nos han notado. Últimamente habéis logrado los medios para destruiros a vosotros mismos. No se apresuren en su autocomplacencia. La suya no es la primera civilización que ha logrado, y utilizado, tales medios. La suya no será la primera civilización a la que se le ofrezcan los medios para prevenir esa destrucción y proceder, en toda la gloria de su conocimiento acumulado, a establecer una era de iluminación sobre la Tierra. […] Estáis asombrados, y los que abren la boca y cuentan lo que han visto son tenidos por incautos y necios. En realidad, ustedes son profetas, videntes en el verdadero sentido de la palabra. Uno de ustedes dice ‘Vi un objeto con forma de torpedo’. Otros informan ‘objetos en forma de disco’, algunos de ustedes dicen ‘objetos esféricos’ u ‘objetos en forma de plato’. Todos están informando de manera correcta y precisa lo que vieron y, en la mayoría de los casos, están describiendo el mismo tipo de vehículo. Pasamos por encima de las colinas en vuelo horizontal. Ves y reportas un objeto con forma de torpedo. Pasamos, en formación, volando verticalmente ‘de canto’ … O pasamos por la noche, las rendijas de los chorros brillan y ves un disco naranja”.

Según los Anunnaki, los antiguos dioses de Mesopotamia, los creadores de la civilización humana, los veremos solo cuando quieran ser vistos. El mensaje continúa:

“En cualquier caso, nos ve, y en cualquier caso, no nos importa. Si elegimos permanecer visibles, podríamos hacerlo fácilmente y, de hecho, lo hemos hecho casi sin excepción durante cientos de años. Pero debes acostumbrarte a nuestras formas en tus cielos, porque algún día serán vistas familiares, amigables y tranquilizadoras”.

“En esta ocasión, es de esperar que el recuerdo de ellos, transmitido a sus hijos y sus hijos, sea claro y preciso. Que no les harás olvidar, como olvidaron tus antepasados, el significado de los diagramas y las instrucciones que te dejamos.