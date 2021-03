ASTRONAUTA DEL APOLO 15 DIJO QUE LOS HUMANOS SON DESCENDIENTES DE ALIENÍGENAS

El astronauta e ingeniero Alfred Worden (o Al Worden) fue un destacado piloto y participó en la misión lunar Apolo 15 en el año 1971. Él fue el piloto del Módulo de Comando de la misma misión, además de ser una de las 24 personas que fueron a la Luna. Quién mejor que él para revelar los secretos mejor guardados de las misiones espaciales. Worden también tiene un Record Guiness por haber sido el «ser humano aislado por más tiempo» debido al largo tiempo que permaneció solo en el Comando Módulo Endeavour.

Mientras hablaba a Good Morning Britain, Al Worden, el astronauta que voló alrededor de la luna 75 veces, y pasando seis días en órbita alrededor de nuestro satélite, se le preguntó si creía que los extraterrestres eran reales. La respuesta probablemente sorprendió a todos lo que miraban la entrevista.

El ex miembro del Apolo 15 dijo que no solo los extraterrestres son reales, sino que vinieron a la Tierra desde muy lejos y crearon nuestra civilización, y si queríamos buscar evidencia, todo lo que teníamos que hacer era mirar la literatura sumeria antigua. Esto fue lo que Worden dijo:

Somos los extraterrestres, pero creemos que son otros. Pero nosotros somos los que vinimos de otro lado, porque alguien más tuvo que sobrevivir, y se metieron en pequeñas naves espaciales, vinieron aquí y aterrizaron, y comenzaron la civilización aquí. Y si no me crees, ve a buscar libros sobre los antiguos sumerios y ve lo que tienen que decir. Te lo dirán desde el principio”.

Cabe resaltar que no solo la antigua Sumeria posee evidencias de antiguos visitantes del espacio, otras culturas también han mencionado a seres venidos de las estrellas que crearon al hombre y le brindaron muchos conocimientos. Nuestro origen está en el cielo, en las estrellas.