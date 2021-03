El Manchester City quiere un ‘9’

Lanzados. Así de simple es la descripción del estado de forma del Manchester City en estos momentos. Ante el West Ham han sumado su vigésima victoria consecutiva, una racha que les ha disparado en la Premier (tienen trece puntos de ventaja sobre el United, con un artido más) y les ha puesto con pie y medio en cuartos de final de la Champions (ganaron 0-2 al Borussia Mönchengladbach en la ida de octavos). Sin embargo, el inmovilismo no es algo que vaya de la mano del conjunto citizen ni de Guardiola y este verano no será diferente. Si en años anteriores el objetivo era la retaguardia, ahora toca añadir pólvora en forma de delantero centro.

Pocas pegas se le pueden poner a la temporada de los pupilos de Guardiola, que ha convertido el ataque en una continua permita de posiciones y la defensa en una auténtica roca. De hecho, son el equipo menos goleado de las grandes ligas con 15 goles en contra. Sin embargo, en el frente de ataque los máximos goleadores son Raheem Sterling y un cada día menos sorprendente Ilkay Gundogan, con 13 tantos. El siguiente es Phil Foden con 11. Hay que ir hasta la cuarta posición para encontrar los 9 goles de Gabriel Jesus y hasta la décima para dar con el Kun Agüero. Por ello, según informa ‘ESPN’, la contratación de un delantero centro está marcada en rojo de cara al próximo verano.

Si bien es cierto que el argentino ha sufrido infinidad de problemas físicos que no le han dejado rendir al nivel que nos tiene acostumbrado (2 goles en 11 partidos), su renovación no iría ligada a la contratación de un ‘9’ alternativo. Puesto que el citado medio entiende que el fichaje llegará sí o sí, esté en el equipo el próximo curso el argentino o no. El 30 de junio termina contrato y de momento no se ha concretado extensión alguna, pero ello no impedirá que se peine el mercado en busca de poder de ataque.

El máximo goleador de la historia del City (256 goles) llegará al fin de su contrato con 33 años recién cumplidos (los hace el 2 de junio) y tendrá que decidir si escucha los cantos de sirena que llegan desde grandes ciudades como París y Turín o si, por el contrario, decide seguir en Mánchester. ‘ESPN’ afirma que la Juventus estaría muy interesada en la contratación del ariete, que llegaría a coste cero, pero el factor Pochettino pesa en el PSG. Además del factor Messi, por quienes pelean en la capital francesa y en el Etihad. La amistad entre Sergio y Leo podría decantar la balanza hacia un lado u otro.

Messi, Haaland…

Y si Messi es uno de los atacantes que con más fuerza han sonado para unirse a los skyblue, el otro es Erling Haaland. Aunque la pelea por el noruego se presume casi tan encarnizada como la que supondría hacer con el ’10’ azulgrana. El del Dortmund saldrá con mayor facilidad en el verano de 2022, momento en el que el Real Madrid tenía pensado atacar, pero las intenciones de Chelsea o Manchester City, e incluso United, pasan por lanzarse a por el joven goleador este mismo verano, para evitar que una reducción en el precio añada participantes a la subasta. A cada gol que anota el cyborg la operación se complica (lleva 27 goles en 25 partidos) y no parece que tenga pensado aflojar el ritmo…