EL DORADO: ¿UN MITO, UNA LEYENDA O UNA CIUDAD PERDIDA DE ORO?

Desde hace cientos de años, exploradores han arriesgado hasta su vida para encontrar El Dorado, la mítica ciudad de oro narrada en antiguas leyendas. Pero, ¿Cómo nacieron todas estas creencias? ¿o se trata solo de un mito? Veamos…

El nombre de «El Dorado», como hemos informado anteriormente en Código Oculto, se ha atribuido a lo largo de los años a una ciudad o países con una riqueza fabulosa, inaccesible para geógrafos, exploradores y aventureros. Todos los que se han aventurado a buscar al utópico El Dorado han soportado sufrimientos increíbles y terminaron perdiendo la cabeza o asesinando a sus compañeros o acabando con sus vidas.

La mayoría de las personas que sienten al menos una vaga curiosidad por la historia antigua de las Américas y la Era de la Exploración conocen la leyenda de El Dorado. Es la historia de una ciudad antigua y avanzada construida enteramente de oro y escondida en el «Nuevo Mundo» donde fue destruida o simplemente nunca fue localizada por exploradores europeos y sus descendientes. Es una idea maravillosa, y el tipo de cosas que, como la gran civilización de la Atlántida o la influencia extraterrestre en la construcción de las pirámides, no puedes evitar querer creer.

Historia tergiversada En este punto de la historia, sin embargo, El Dorado generalmente se descarta con bastante facilidad como un mito, o al menos como una exageración dramática.

Quizás la versión más conocida de la leyenda que tenemos en los tiempos modernos es una película animada de Dreamworks que, curiosamente, fue criticada (con la mayoría de las películas animadas de la época tradicionalmente funcionando bastante bien). Según una reseña, cuanto menos sepa sobre la historia, mayores serán sus posibilidades de disfrutar de The Road To El Dorado.

Esa es una forma más agradable de decir que la película de alguna manera mató a la leyenda, así como a toda la era de la exploración, evitando convenientemente el aspecto genocida de todo.

La única versión importante de la historia de El Dorado que es más reciente que esta película un tanto lamentable es Gonzo’s Quest, un juego de tragamonedas en línea animado que ha conquistado el mundo de los casinos digitales. Gira en torno a un explorador en Perú, utiliza la simbología del Nuevo Mundo y un entorno de jungla caricaturesco pero atractivo para capturar la noción de buscar riquezas perdidas. Si bien este juego también se burla de los exploradores que, en la historia humana real, cometieron atrocidades, es casi una mejor versión de la leyenda, presentando El Dorado como un objetivo a buscar, en lugar del escenario cursi de una película insensible.

in embargo, en ambos casos, El Dorado se trata como una ficción. Es, como se ha dicho, un mito o una exageración en la mente de los creadores y animadores que han intentado darle vida. Esto es bastante justo dado que no tenemos pruebas concluyentes de una ciudad de oro del Nuevo Mundo, y tal cosa parece poco probable. Sin embargo, lo que es importante recordar es lo poco que sabemos sobre las Américas en la antigüedad. Y por eso es justo, a pesar de todo lo que se acaba de mencionar, hacer la pregunta: ¿El Dorado es realmente real? Es una pregunta que no se puede responder con certeza, pero que merece más consideración de lo que algunos suponen.

El primero se refiere a la evidencia satelital de una gran civilización no descubierta en el corazón del Amazonas. Recientemente, las imágenes de satélite han detectado más de 200 enormes movimientos de tierra geométricos cerca de la frontera entre Brasil y Bolivia. Estos movimientos de tierra, que evidentemente muestran algo existente debajo de la superficie, son evidencia de una «sociedad sofisticada de construcción de monumentos precolombinos», según una revista.

Otras menciones Y en un sentido más abstracto, bien pueden ser evidencia de una civilización misteriosa que fue buscada por numerosos exploradores. Algunos se refieren a él como El Dorado y otros como la Ciudad Perdida de Z (una idea similar que ha generado sus propias leyendas, sobre todo en forma de libro y adaptación cinematográfica reciente).

Cualquiera que sea el caso, sabemos que, de hecho, los primeros exploradores sudamericanos vislumbraron u oyeron hablar de una gran y profunda civilización amazónica y de una gran ciudad oculta. Nadie lo encontró para documentarlo en lo que llamaríamos historia registrada, pero la evidencia de los satélites modernos sugiere que la civilización realmente existió. El segundo caso es, en todo caso, un poco más concreto. Es esencialmente la existencia de la tribu muisca colombiana, que se ha dicho que es responsable de los orígenes de la leyenda de El Dorado.