¿DINOSAURIOS INTELIGENTES EVACUARON LA TIERRA HACE MILLONES DE AÑOS? LA HIPÓTESIS REPTILOIDE

Algunos investigadores han cuestionado desde hace muchos años que los dinosaurios no se extinguieron por completo, en cambio, agregan que una raza de antiguos reptiles inteligentes (evolucionados) evacuaron el planeta cuando una catástrofe se presentó, sobreviviendo así y convirtiéndose posiblemente en lo que hoy llamamos «reptilianos».

Los raptores altamente adaptables y astutos podrían haber sobrevivido hace millones de años al impacto del asteroide de Yucatán y el cambio climático masivo posterior. Serían los predecesores, de lo que algunos científicos están de acuerdo, se han convertido en una evolucionada e inteligente gran raza, los reptilianos. Esos dinosaurios podrían haber creado finalmente tecnologías avanzadas y una super-ciencia que les condujo a tener un increíble conocimiento, incluidas las naves interestelares. Con el tiempo podrían haber explorado y colonizado otros planetas creando una red de sociedades fuera de la Tierra.

Algunos investigadores de casos de ‘contacto extraterrestre’ sostienen que muchos de los encuentros con ETs de hoy en día no son extraterrestres de otro mundo, sino señores originarios de la Tierra. ¿La raza de dinosaurios a visto a la humanidad evolucionar durante millones de años, empujando sutilmente a los seres humanos hacia un objetivo desconocido: un objetivo que impulsa una agenda misteriosa, tal vez aterradora, que sólo los señores dinosaurios (reptilianos) lo saben? Durante muchos años los científicos previeron la desaparición de la raza de dinosaurios como una extinción masiva siguiendo los pasos de la colisión catastrófica de un gigantesco asteroide con la Tierra en la región de Chicxtulub, Yucatán. Ellos describieron un mundo oscurecido, una atmósfera ahogada por el polvo y las tormentas de carbono arremolinándose procedentes de decenas de miles de incendios forestales ardientes. Su escenario coincide con la hipótesis del «invierno nuclear» del popular astrónomo Carl Sagan. Hace años, los científicos creían que la mayoría de las plantas murieron tras el impacto resultando en la inanición de los herbívoro y cuando murieron los que comían plantas también lo hicieron los carnívoros que se alimentaban de ellos. Incluso el poderoso T. Rex finalmente sucumbió. Pero eso fue el entonces, y esto es el ahora. Y ahora ha surgido una imagen diferente. Nuevas evidencias apuntan a la fuerte posibilidad de que todos los dinosaurios no murieron dentro de unos pocos años después del impacto del asteroide. Algunos sobrevivieron durante muchos cientos de miles de años.

Nuevos datos también ha puesto de manifiesto que el impacto de Chicxtulub se produjo realmente hace 300.000 años antes de la línea de tiempo originalmente aceptada, por lo que no podría explicar la extinción en masa de la raza de dinosaurios que le siguió. El asteroide de Yucatán no mato a los dinosaurios, dice el estudio. Otro hecho perturbador ha preocupado a algunos paleontólogos durante muchos años: ¿cómo podría la especie más exitosa en la Tierra que soportó muchos cambios de clima en un lapso de casi 230 millones de años sucumbir tan rápidamente al cambio climático? La respuesta, dicen otros científicos, es que los dinosaurios no sucumbieron rápidamente. Tomó hasta 700.000 años para que los éstos desaparecieran.

Durante el pasado decenio, montañas de evidencia apunta a una imagen completamente nueva sobre los dinosaurios, su fisiología, cómo vivieron y cómo murieron. Los científicos han hecho un gran replanteamiento de la hipótesis de la extinción de los dinosaurios. Estos reptiles también fueron mucho más ágiles de lo que creían los científicos por mucho tiempo. Algunos desarrollaron manos rudimentarias que les podrían permitir eventualmente modelar y utilizar herramientas. Algunos tenían cerebros evolucionando hacia la verdadera inteligencia, tales como los velocirráptores.

Sorprendentemente, todos los elementos necesarios que permitieron a algunas razas de dinosaurios desarrollarse inteligentemente, por lo menos del tamaño del hombre temprano, han sido confirmados. Y una vez que los dinosaurios habían alcanzado ese nivel en la escala evolutiva tuvieron una mejor oportunidad de sobrevivir. ¿Pero existe alguna evidencia real de la aparición de los dinosaurios inteligentes? Sí, existe. Tener un cerebro consciente que puede pensar en soluciones y extrapolar es un paso importante hacia la inteligencia, pero para ser plenamente eficaz, el cerebro necesita vincularse con accesorios que puedan modificar significativamente el entorno. Tal accesorio debe ser muy adaptable y capaz de manipular las cosas pequeñas con un alto grado de destreza. Aunque los delfines son inteligentes, carecen de accesorios manipuladores, pero los seres humanos tienen accesorios que se ajustan a los criterios: las manos; y éstas también crecieron en algunos de los dinosaurios. Tales accesorios, concurrentes a la evolución de la inteligencia, permite la manipulación de los hábitats, la creación de herramientas rudimentarias y armas, y mejor capacidad para dominar el entorno.

«Sarahsaurus aurifontanalis, un dinosaurio que habitó el continente de norteamericana hace 200 millones de años fue un pequeño herbívoro. Sin embargo lo que al Sarahsaurus le faltaba, lo compensaba con las manos: manos manipuladoras que eran similares en tamaño a las manos humanas. Y, de acuerdo con estudios de paleontólogos, las manos de la criatura le dieron gran poder y influencia.» ‘Evolutionary bioparanoia’ un articulo de John C. McLoughlin publicado en la revista Animal Kingdom, postula el desarrollo de los dinosaurios inteligentes. Otros investigadores siguieron con el concepto. La única restricción que los investigadores vieron a la posibilidad de dinosaurios inteligentes fue que la extinción les vino a ellos demasiado rápido. A ellos le faltó tiempo para pensar sobre eso y sobrevivir.

El autor Thomas P. Hopp escribe en su blog que «entre los paleontólogos de nuestro tiempo, la noción de dinosaurios inteligentes surge con más frecuencia de lo que puedes suponer. Aunque los investigadores en este campo actualmente no arriesgarían su reputación proponiendo un intelecto humano entre las criaturas de hace 65 millones de años, ha habido muchas discusiones científicas de la capacidad del cerebro que existía dentro de los cráneos de las criaturas grandes y pequeñas del Cretácico.» Sin embargo otro blogger especula sobre una reciente teoría de que los dinosaurios inteligentes gobiernan otros planetas. En «Dinosaurios Extremadamente Inteligentes Podrían Gobernar Otros Planetas En El Universo» el escritor hace referencia a un estudio fascinante que aparecen en el diario de la American Chemical Society, previendo que «avanzadas versiones del T. Rex y otros dinosaurios, criaturas monstruosas con la inteligencia y la astucia de los seres humanos puedan ser las formas de vida que se desarrollaron en otros planetas en el universo.» Fox News también tomó el tema de los dinosaurios inteligentes e informó: