ANCESTRAL «CIUDAD DE LOS GIGANTES» HALLADA EN EL AMAZONAS ECUATORIANO

«Ciudad de los Gigantes» en el Amazonas del Ecuador: supuesta pirámide y toda una urbe megalítica construidas por gigantes ancestrales, según la mitología. «Ciudad de los Gigantes», una ciudad perdida en medio de la remota selva del Amazonas ecuatoriano. Fue redescubierta en 2012 pero los arqueólogos del mainstream dicen que no es una construcción artificial, que es natural (esto podría ser ocultamiento). Presuntamente, se encontró una pirámide y artefactos Ooparts de tamaño masivo. Ha sido denominado uno de los descubrimientos más importantes del siglo XXI (pero ignorado).

Esta ciudadela es considerada sagrada hoy en día, por los mismos pueblos originarios ecuatorianos. Antiguas leyendas hablan de seres colosales que habitaban el Amazonas. Ellos habrían construido diversos sitios megalíticos (¡todavía por descubrir!). «Ciudad de los Gigantes» en el Amazonas: presunto hallazgo en 2012

En 2012, se reunió un equipo de exploradores y habitantes locales para buscar esta ciudad perdida. Estos lugareños aseguraban que sí existía y que ya la conocían. Es un lugar sagrado donde siempre hacían (y hacen) rituales para invocar espíritus selváticos poderosos. El grupo descubrió o redescubrió varias estructuras masivas de esta «Ciudad de los Gigantes». La más grande tiene 80 metros de altura por 80 de ancho. Es una supuesta pirámide con un lado inclinado en un ángulo irregular y una pendiente tan alta que parece artificial. Se calculó que sus asombrosos bloques de piedra pesan dos toneladas.

En la cumbre de la pirámide se encuentra una roca plana y bien pulida que pudo haber sido usada para ceremonias sagradas o como altar para sacrificios u ofrendas. De acuerdo al arqueólogo Benoit Duverneuil la estructura parece una plaza o calle, junto con el techado de una edificación construida con un ángulo de 60 grados. El siguiente es un vídeo sobre la pirámide (grabado por el equipo de exploración):

Otras características artificiales: rocas rectangulares con bordes afilados que parecen esculpidos, escalones, rocas o bloques alineados de manera impecable y piedras talladas con formas peculiares. Entre los bloques se identifica un material muy denso y macizo… Es un tipo de cemento y podría ser uno de los primeros fabricados en Sudamérica (estos hipotéticos gigantes habrían sido ingenieros muy avanzados de la antigüedad).

Herramientas de gigantes y conspiración Además de referencias legendarias aborígenes sobre gigantes ancestrales en el Amazonas, se encuentra el descubrimiento de diversas herramientas manufacturadas de tamaño mayúsculo (como martillos). Estas herramientas (Ooparts) no pudieron haber sido usadas por manos humanas, sólo por manos de seres colosales.

El autor Bruce Fentom, miembro del equipo, concluyó que ésta es una de las máximas evidencias de la existencia de gigantes en tiempos remotos. Hay que destacar que en toda América y en todo el mundo hay registros de antiguos seres de gran altura (hasta se ha reportado sobre hallazgos de huesos). También están los gigantes de Medio Oriente como los Nephilim y los Cíclopes de Grecia y Roma. Esta presunta «Ciudad de los Gigantes» del Amazonas ecuatoriano es polémica, ya que los académicos del mainstream la consideran solamente un mito. En 2013 el Ministerio de la Cultura de Ecuador concluyó que la «pirámide» era una formación natural y que no se necesitaba mayor investigación. Esperemos que no estén ocultando esta historia.