Muchos tesoros se han encontrado en el Antiguo Egipto, algunos más sorprendentes que otros. Pero sin duda, el que más ha dado de que hablar, posiblemente, sea el anillo alienígena hallado en la tumba de Tutankamón.

Cuando se habla de joyería antigua, no se puede dejar de hablar del Antiguo Egipto. La calidad con la que sus artesanos, eran capaces de fabricar grandes y detalladas piezas de orfebrería, continúan sorprendiendo en la actualidad. Las primeras imágenes que se nos vienen a la mente al pensar en dicha cultura son las pirámides y los faraones con sus opulentos atuendos y joyas. Por esa razón no sorprendió encontrar tales tesoros en la tumba del Rey Tut. Lo que mas llamo la atención, fueron los resultados que arrojaron sus análisis, especialmente en su anillo.

El Rey Tutankamón

Tutankamón no fue el rey más importante del antiguo Egipto. De hecho, su reinado fue uno de los más cortos; tan solo 9 años, ya que falleció muy joven. Sin embargo, pudo restaurar el culto religioso a Amón y otros dioses tradicionales que se habían perdido gracias a Akenatón, su antecesor. Si lo pensamos detenidamente, la importancia de Tutankamón es actual, debido a que su tumba jamás fue saqueada en el pasado. Al ser un sepulcro relativamente pequeño en comparación con otros, los saqueadores no le prestaban atención. Así, se convirtió en una de las únicas tumbas que permanecieron intactas hasta la fecha, lo que ha brindado gran cantidad de información sobre los estilos de vida de la época.

Carter pasó años estudiando el terreno, convencido de que en el Sepulcro de los Reyes debía existir dicha tumba. Así convenció a un aristócrata británico, Lord Carnarvon, para que financiase su exploración. Con el pasar del tiempo y sumando fracaso tras fracaso, la paciencia de Carnavon se estaba terminando. Faltando un solo día para que cortara la financiación de raíz, un niño encargado de traer agua a los trabajadores se topó con un extraño escalón.

Tras excavar lo suficiente, se encontraron con la puerta sellada desde hace 3.000 años, de la tumba del Rey Tut. En su interior se encontraba absolutamente todo, tal cual había sido enterrado; el sarcófago, las joyas, armas y prendas que daban un total de 5.800 objetos. Todo se inventarió y clasificó científicamente para comenzar sus análisis.

El anillo extraterrestre

El hallazgo, inventariado y análisis de todos los artefactos que se encontraban en la Tumba de Tutankamón descubierta en 1922 llevó exactamente 10 años. El objeto que más impresionó a los científicos, fue el misterioso anillo, que parece ser la representación de una extraña criatura humanoide.

Según la investigación de los egiptólogos, se concluyó que era una supuesta representación de Ptah, el dios creador de la mitología egipcia. Sin embargo, a simple vista se puede apreciar la improbabilidad de esta conclusión, pues la representación de este dios encontrada infinidad de veces es totalmente diferente a la que se aprecia en el anillo.

Pero lo más extraño del asunto son los materiales con los que se fabricó el anillo. Al igual que en su daga, se encontró hierro, níquel y cobalto en la composición del anillo.

Algo prácticamente impensable, pues la herrería era una práctica casi desconocida para los egipcios, además, tales materiales se encuentran en los meteoritos. También han dicho que data del año 600 a. C., algo que tampoco concuerda con la línea temporal del dios Ptah, que se cree, vivió en nuestro mundo hace 5 o 15 mil años