Cómo sobrevivir a la adolescencia de tus hijos

Sobreviviste a los despertares nocturnos, a las primeras separaciones, a las rabietas de los dos años, a la adaptación a la escuela, al momento de dejar el pañal o el chupete… Pero llega la adolescencia y te pilla sintiéndote perdido, sin saber cómo hablar con ese niño o niña que ya no lo es tanto, pero que sigue necesitando guía y acompañamiento para empezar a transformarse en el adulto que aún no es.

Con cierta nostalgia (más bien con mucha, reconozcámoslo, sobre todo en los días malos), te preguntas adónde fue a parar aquel crío risueño que te pedía agua por las noches, que te buscaba cuando algo le daba miedo y que estaba convencido sin fisuras de que eras el mejor padre o madre del

En su lugar, como en la terrorífica La invasión de los ultracuerpos, pareciera como si alguien te hubiera dejado en casa a otro ser, uno larguirucho y malhumorado que se resiste a ducharse, que se encierra en cuanto puede en su habitación a hacer sus misteriosas cosas de adolescente, que se rebela y te lleva la contraria, que come por tres, crece a pasos agigantados y se comunica contigo apenas mediante monosílabos.

Caricaturas aparte, la adolescencia supone un reto para muchas madres y padres. Nada extraño si consideramos el intenso cambio físico, emocional e intelectual que representa para los chavales. La simple mención de la palabra ya hace temblar a muchos, pues les hace pensar en rebeldía, incertidumbre, confusión y situaciones de posible conflicto. Tal vez asusta porque, de alguna manera, parece que siempre ocurre de forma repentina.

Un día estás recogiéndolos en el colegio y se te lanzan al cuello con tal ímpetu que pareciera que no os habéis visto en años y al siguiente te piden que ni te acerques y te apartan cuando quieres darles un beso.

Pero debemos recordar que este tampoco es un momento fácil para los chicos y las chicas, a quienes les toca experimentar grandes cambios físicos y psicológicos que están fuera de su control. Ello requiere un trabajo de ajuste emocional continuo que no saben cómo gestionar siempre. Aunque lo que sí suelen tener es un punto de vista totalmente distinto al de El adolescente es como un surfista que se desliza sin esfuerzo aparente por la cresta de una ola gigantesca” podemos leer en Pero qué te pasa (Planeta), un libro recién publicado por la terapeuta Lola Álvarez que invita a gestionar los conflictos adolescentes en positivo.

“Al estar metido dentro de la ola”, continúa el texto, “no ve su magnitud, ni lo que puede llegar a barrer a su paso. Los padres son esos espectadores que están en la playa, que sí ven con claridad la enormidad de ese cuerpo de agua de diez metros y también su capacidad destructiva. El surfista, en cambio, solo se ocupa de su propio equilibrio, de mantenerse encima de su tabla para luego poder salir elegantemente del agua. Gran parte de los conflictos vienen de ahí: lo que los padres ven desde fuera, anonadados o asustados, los adolescentes lo viven sin demasiada alarma y de forma natural. Eso no quiere decir que su visión sea la correcta, pero sí que es la única que tienen en ese momento”.

“Es cierto que la adolescencia tiene muy mala fama. Esto es casi siempre debido al ímpetu que la caracteriza; pero la realidad es que muchos de los conflictos se pueden gestionar de una forma constructiva cuando los padres aprenden a comunicarse con sus hijos y a entender qué puede estar ocurriendo con ellos”, argumenta Álvarez al ser cuestionada por los tópicos que circulan acerca de esta etapa de la crianza.

Explica esta terapeuta, que ha trabajado durante más de treinta años con niños y adolescentes, que “detrás de una conducta adolescente problemática casi siempre hay una inseguridad, un conflicto, una ansiedad o en ocasiones, un episodio depresivo en el adolescente”.

Algunos de estos conflictos se manifiestan abiertamente -por ejemplo, en los enfrentamientos con la autoridad de los padres-, “mientras que otros ocurren de forma más oculta, como la depresión, el uso de alcohol y drogas o los trastornos alimentarios”.

Cómo abordar los problemas

Serenidad y equilibrio

Sean cuales sean los problemas, Álvarez recomienda abordarlos todos con la mayor serenidad posible, distinguiendo lo que puede ser una crisis transitoria de una situación crónica, para la que se necesitaría recurrir a la ayuda profesional.

Las necesidades del adolescente evolucionan rápidamente, por lo que a los padres no les queda más remedio que ir adaptándose. Tantos cambios se deben, en parte, a que ellos mismos están explorando el mundo en busca de su propia personalidad. “Eso hace que muchos padres y madres sientan que nunca controlan del todo la situación, porque en cuanto empiezan a tener claro lo que le puede estar ocurriendo ¡ya ha cambiado el panorama!”, empatiza Lola Álvarez.

Lo más importante en todos los casos es, en opinión de esta experta, “mantener una comunicación ágil entre padres e hijos, estar abiertos a lo que se pueda presentar sin hacer demasiados aspavientos, y ayudarles a identificar y a gestionar las situaciones en las que necesitan ayuda. Con frecuencia, mantener ese difícil equilibrio es un acto digno de funambulistas: dar a los hijos suficiente independencia, pero a la vez hacer que esto ocurra dentro de unos límites claramente trazados, que mantengan al chico o a la chica alejado de conductas d riesgo. No es fácil, pero el diálogo que puede haber entre padres e hijos al respecto siempre ayuda”, concluye.

La regla de oro para tratar con un adolescente

La mayoría de expertos coinciden en este punto: hablar y escuchar mucho, es decir, no dejar nunca de conversar. Lola Álvarez señala que esto resulta útil desde la infancia: “Hablar mientras se conduce, hablar en la mesa, hablar mientras miran una película juntos. Hablando de nada y de todo se van conociendo sus actitudes, sus puntos de vista, lo que le gusta y lo que no, sus planes de futuro, sus preocupaciones. Para los padres, cuanto más se conoce al hijo, menos sorpresas habrá. Y, para los hijos, tener padres accesibles y dispuestos a escucharles es la mayor ayuda que pueden tener. Aunque los padres no den siempre en el clavo, es importante para los hijos el saber que están allí, dispuestos a echarles una mano”.

Asegura esta experta que los padres deberían ser en esta etapa algo así como una pared de frontón, una estructura firme que está allí para recibir todo lo que le echen −miles de pelotazos− alterándose lo menos posible.

Y aconseja: “Hay que elegir las batallas con cuidado, pues muchos de los conflictos entre padres e hijos son por nimiedades o diferencias de opinión sin mayor importancia. El adolescente quiere manifestar su punto de vista con vehemencia. Bueno, ¿y qué? Si toma decisiones preocupantes de mayor envergadura, tal vez necesites alterarte e intentar disuadirlo; pero, ¿discutir con ellos por su corte de pelo o su atuendo? Probablemente, no”.

Y es que el mayor error que cometemos los adultos, probablemente, es olvidarnos de nuestra propia adolescencia, de cómo éramos y pensábamos a esas edades tan tempranas. Otro error suele ser asustarse y contemplar cualquier cambio como algo potencialmente peligroso.

En este sentido, a decir Lola Álvarez, “hay que darles espacio para que manifiesten las nuevas ideas que van adquiriendo, pero a la vez recordar que nada es definitivo y todo es muy Por último, otro de los errores más frecuentes y, tal vez el más importante en todas las edades, es la falta de límites. Si un niño pequeño no respeta los límites, difícilmente lo va a hacer cuando llegue a la adolescencia, y eso siempre va a ser problemático para los padres y riesgoso para los jóvenes”.

La adolescencia, concluye esta especialista, es también una etapa mágica, de gran ebullición, de vigor, de cambio, de atrevimiento, en la que se vislumbra esa persona que van a ser nuestros hijos en el futuro.

Para que eso suceda de forma saludable, “hay que dejarles explorar su identidad, siempre dentro de unos límites en los que tanto padres como hijos se sientan seguros. El vínculo entre padres e hijos es muy fuerte y, si hay conflictos o desencuentros, siempre podrán crearse otras oportunidades para enderezar las cosas. ¡Nunca hay que rendirse!”, concluye.