Oliva descarta encapsulamiento y pide al Gobierno aprobar la compra de 100.000 vacunas

El gobernador aseguró que el Ministerio de Salud debe dar el visto bueno para que se concrete la adquisición para Tarija, El Alto, La Paz y Santa Cruz

Gabriel Morales Espíndola/Bolinfo/Tarija

(elPeriódico-Febrero, 11/2021) El gobernador del departamento de Tarija, Adrián Oliva Alcázar, mencionó que el comité conformado por el Ejecutivo y los gobiernos municipales de La Paz, El Alto y Santa Cruz, para desarrollar la compra de la vacuna contra el Covid-19, patentada por Oxford/AstraZeneca, registra grandes avances pero aún falta por resolver cuestiones como definir el procedimiento, que debe estructurarse de manera coordinada con el Gobierno Nacional.

“Yo entiendo que estamos en un momento político y electoral, pero hay que separar las cosas, yo no podría calificar de demagógica la campaña nacional de vacunación, estamos apoyando todos, no creo que eso lastime a nadie”, argumentó frente a las declaraciones del vocero presidencial, Jorge Richter, quien dijo que toda autoridad que prometa vacunas está buscando “rédito político” por la dificultad que esto significa aún para los países desarrollados.

En esa línea, Oliva refirió que el procedimiento de compra se podrá ampliar una vez que se logre adquirir el primer lote de vacunas, que requiere la aprobación del Ministerio de Salud.

“No podemos hacer una adquisición directa del exterior, ese es el problema, tenemos que resolver un tema administrativo, con voluntad eso se resuelve o se lo hace a través del propio Ministerio de Salud como las entidades que dependen de él o se da una autorización directa para que lo hagamos”, agregó la autoridad ejecutiva.

El presupuesto aún no se ha fijado pero la Secretaría de Gestión Institucional de la Gobernación pronostica invertir cerca de Bs 1 millón en la compra citada.

ElAPUNTE

Cuarentena rígida por época de carnaval

“Podemos postergar nuestro festejo un año, hoy la salud no está obligando a tomar esas medidas, no creo que sea correcto calificar esto como cuarentena rígida, está prohibido el festejo, la organización de actividades culturales y fiestas asociadas al carnaval, no podemos pedirle a la gente que esté en sus casas cuando hay muchas personas que viven del día a día, yo prefiero sacrificar las actividades no esenciales”, acotó Adrián Oliva acerca de los próximos días de carnaval.