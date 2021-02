Always Ready va por el exBolívar Marcos Riquelme

Las contrataciones en Always Ready, el actual campeón boliviano, no están cerradas. El presidente del club, Andrés Costa, le dijo a DIEZ que tienen la intención de contratar al delantero argentino Marcos Riquelme. Si se llega a cerrar la negociación, se convertiría en el undécimo refuerzo para la temporada 2021.

El millonario necesitará dos equipos para conseguir sus objetivos en el torneo local y en la Copa Libertadores, es por eso que la dirigencia continúa en la búsqueda de nuevos futbolistas. “Ahora vamos por Riquelme”, aseguró Costa, en un breve contacto.

El atacante argentino militó en Bolívar desde 2017 hasta 2019 y en la temporada 2020. En su última estadía fue en goleador del torneo Apertura, con 20 tantos. También defendió los colores de Fénix, y Olimpo, de Argentina; Palestino, Audax Italiano y Universidad de Chile, del país trasandino.

En Colombia, los hinchas de Santa Fe de Bogotá debaten sobre su posible llegada; sin embargo, la prensa local no cree que se dé, pues su pretensión salarial sería elevada.

¿Y Chumacero?

Hace unos días, Costa manifestó que le hicieron una propuesta al volante nacional Alejandro Chumacero. “Hasta el momento (no hemos cerrado) con Chumacero”, dijo el dirigente este sábado, a la espera de la respuesta del ex Puebla de México.

El representante de ‘Chumita’, Fabio Cavalleri, le explicó a Página Siete que “solo falta que los clubes (The Strongest y Always Ready) oficialicen su oferta. Los tiempos los marcan los interesados. En el exterior la oferta caduca el 20 de este mes”.