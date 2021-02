LeBron, Embiid… Todos contra el All-Star de la NBA: «Es estúpido»

El acuerdo al que la NBA ha llegado con la NBPA, el sindicato de los jugadores, para realizar un All-Star de circunstancias, un evento de un solo día en el State Farm Arena de Atlanta el 7 de marzo, no ha gustado a los principales protagonistas. Todavía faltan detalles por cerrar y por eso no es oficial, pero al ser ya de conocimiento público se les ha preguntado a los propios jugadores la opinión sobre celebrar algo con un componente tan festivo y poco competitivo en un año en el que la pandemia de COVID-19 sigue azotando duramente al mundo sin ser EE.UU. una excepción.

En las últimas horas, tras conocerse la noticia, hay tres testimonios bastante claros y que se posicionan frontalmente en relación al All-Star NBA. Son los siguientes.

LeBron James: «Tengo cero energía y cero ganas de un All-Star este año. Mis compañeros y yo hemos tenido poco descanso, 71 días, entre temporada y temporada, y al inicio nos dijeron que no iba a haber All-Star y por lo menos íbamos a tener un pequeño relax. Para mí era una oportunidad de calibrar la segunda parte de la campaña. Y ahora nos lanzan a un All-Star que rompe todos esos planes. Pues me lo tomo como una bofetada en la cara. Seguimos lidiando con una pandemia. ¿Vamos a llevar a toda la NBA a una ciudad que está abierta? Es evidente que no estoy contento con ello. Iré si soy elegido, pero estaré físicamente y no mentalmente».

Joel Embiid: «Depende de la salud. Yo no tengo claro que vaya a ir».

De’Aaron Fox: «Si soy brutalmente honesto, creo que es estúpido. Si tenemos que llevar mascarillas para un partido de fase regular, ¿cuál es el sentido de hacer este partido? Obviamente el dinero es lo que mueve el mundo y esto es lo que es. Si me votan, bien; si no pues, también. Y tendría que jugar porque te llevas una multa si decides no hacerlo y no es porque estés lesionado».

Las condiciones serán desveladas próximamente. La idea es añadir los concursos al partido ese mismo 7 de marzo en Atlanta, que está acogiendo a aficionados en el pabellón pese a las condiciones sanitarias.

Lo que a los jugadores les había llegado es que se elegirían los titulares y suplentes por cuestiones contractuales pero sin que se llegara a celebrar el evento, algo que ha cambiado con el paso de las semanas.

Fuente: As