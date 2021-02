Una hilera de luces en el cielo nocturno confunde a la población de una ciudad británica

Una hilera de luces iluminó este jueves el cielo nocturno de la ciudad inglesa de Gloucester, desatando estupor y confusión entre los ciudadanos, informa GloucestershireLive.

Varios vecinos de la ciudad publicaron fotos de las luces en redes sociales, sin saber que lo que estaban viendo era, en realidad, la estela de los diez satélites del proyecto Starlink de SpaceX lanzados en un cohete Falcon 9, el mes pasado.

¿Alguien más pudo ver la maravillosa vista de Starlink de Elon Musks sobre Alcester a las 5.10 am esta mañana? ¡No sabía lo que era cuando lo vi y tengo que admitir que me froté los ojos un par de veces! Me alegro de no haber sido solo yo», escribió un usuario de Facebook.

Starlink es una iniciativa lanzada por la compañía de Elon Musk con el propósito de crear a largo plazo una masiva ‘constelación’ de 42.000 satélites para proporcionar acceso a Internet en cada rincón de la Tierra.

Desde que se lanzaron los primeros 60 satélites Starlink en mayo de 2019,se han puesto en órbita unos 700 más, lo que ha afectado considerablemente las observaciones astronómicas desde la Tierra.

Los satélites, lanzados por la empresa SpaceX, reflejan suficiente luz solar por la noche como para que puedan ser vistos a simple vista, siendo un claro obstáculo para la observación de estrellas.

Fuente: RT.COM