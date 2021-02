Tras seis años de construcción el hospital Materno Infantil fue inaugurado

RUBÉN MONTAÑO V

(El Períodico – 04-02-2021)

El pasado miércoles, el gobernador de Tarija, Adrián Oliva, realizó la inauguración del hospital Materno Infantil “Dr. Manuel Jijena Durán”, obra que en su momento fue ejecutada por el ex gobernador interino Lino Condori, hace seis años.

Asimismo, Oliva informó que el proyecto tuvo un costo de 95 millones de bolivianos y fue concluido al 100 por ciento, para el beneficio de la población tarijeña, misma que debido a la emergencia sanitaria necesita tener centros de atención.

“Ésta obra fue muy criticada, por haber tardado mucho en ser concluida, pero hay que tomar en cuenta que los responsables se cambiaban constantemente. Pero yo decidí ejecutar y acabar la construcción por el bien de Tarija”, mencionó.

Asimismo, Oliva manifestó que se dará el uso inmediato al nosocomio y también existe la posibilidad de que en las próximas semanas, se realice la refacción y la ampliación del hospital San Juan de Dios.

Al respecto, el presidente del Colegio Médico de Tarija, Jaime Márquez, refirió que el Materno Infantil generará muchas fuentes de trabajo, para el personal médico que se encuentra en crisis.

“Tenemos profesionales jóvenes que tendrán la oportunidad de desempeñar sus funciones y también se generarán fuentes laborales para otros sectores que dependen de la salud”, declaró. (eP)

El apunte

El cuestionamiento de las obras de Oliva

El candidato a gobernador de Tarija, por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Álvaro Ruiz, declaró que ninguna autoridad debería inaugurar obras que tienen deudas con las empresas constructoras.

“Nosotros en Uriondo no podemos inaugurar las Cámaras de Frio porque debemos a la empresa que instaló los equipos y para pagarle, necesitamos 10 millones de bolivianos que la Gobernación de Tarija, hasta ahora no nos desembolsó”, añadió.

Finalmente, el ex gobernador interino, Lino Condori, dijo que el hospital Materno Infantil, es una obra que fue ejecutada en su gestión y que ahora Oliva se estaría llevando el crédito por hacer campaña política, para obtener la reelección.