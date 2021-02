Programa “SI Bolivia”…“sí a Bolivia”

Gary Antonio Rodríguez Álvarez (*)

El gobierno boliviano lanzó el Decreto Supremo No. 4424 (17.DIC.2020), creando dos fideicomisos por un monto conjunto cercano a los 131 millones de dólares para la otorgación de créditos de inversión así como capital operativo, en función de proyectos orientados a la sustitución de importaciones con producción nacional. En relación al tema corresponde hacer tres puntualizaciones, para poner las cosas en su lugar y entender este Programa de Sustitución de Importaciones denominado “SI Bolivia”, concebido para impulsar el desarrollo y la reactivación de la industria nacional.

En primer lugar, destacar esta iniciativa que algunos critican pensando que se trata de un retorno al viejo modelo Cepalino de los años ´50 y ´60, basado en la sobreprotección del mercado interno para forzar una industrialización sustitutiva de importaciones, cuando en realidad no es así.

En segundo término, destacar el plazo del crédito -15 años- y la tasa de interés prácticamente inexistente (0,5%) considerando la inflación anual; una medida acertada en la perspectiva de inducir algo de competitividad a la producción nacional que enfrenta una desigual competencia con bienes extranjeros que no solo llegan extremadamente baratos por la vía legal, sino también de contrabando, dada la generalizada depreciación y devaluación de las monedas.

En tercer lugar, destacar el hecho que esta política pública esté al alcance tanto de la micro, pequeña y mediana empresa, como también de la gran empresa, y que no exista discriminación al permitir que todos se beneficien de dicha posibilidad, ya que los empresarios -independientemente de su dimensión productiva- son bolivianos y merecen el mejor trato por parte del gobierno, como generadores de riqueza, empleos y tributos para el Estado nacional.

Ahora, tomando en cuenta la gran magnitud que han alcanzado las compras externas en el país, habida cuenta de la altísima propensión a importar que devino de las políticas de lucha contra la pobreza, el crecimiento de la clase media, y el mantenimiento de un tipo de cambio real apreciado (Boliviano fuerte versus dólar baratito), el monto del Programa “SI Bolivia” de casi 131 millones de dólares para muchos no es significativo -dada la coyuntura actual- siendo que para la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia urge la inyección de varios miles de millones de dólares en función de la reactivación productiva, pero servirá como medida de salvataje para muchas empresas, principalmente pequeñas.

Por tanto, esta medida, frente a la retracción del PIB boliviano por más de 8% el pasado año, como fuera pronosticado por el gobierno, si bien es buena, para un mejor resultado debería acompañarse con dos acciones de cortísimo plazo conducentes a la recuperación del mercado nacional a través de una efectiva sustitución competitiva de importaciones como viene proponiendo el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) desde años atrás: promover el consumo de productos nacionales y combatir frontalmente el contrabando.

En suma, se trata de una feliz coincidencia con una parte de la propuesta que el IBCE viene realizando durante los últimos años, pensando en el país, para un mayor crecimiento de su PIB y un reforzamiento de las RIN en el BCB: combinar una política de promoción selectiva de exportaciones (para traer dólares) con una política de sustitución competitiva de importaciones (para ahorrar dólares), algo que podría devenir en la generación de centenares de miles de empleos para los boliviano