La Fiscalía tiene 20 días para investigar a Oscar Montes por el caso “Obra Fantasma”

RUBÉN MONTAÑO V

(El Períodico – 03-02-2021)

El pasado martes, el candidato a la Gobernación de Tarija, Oscar Montes, fue llamado a declarar ante el Ministerio Público, porque fue denunciado por el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Edwin Rosas, por los delitos de: incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, en el caso denominado “Obra Fantasma”. Ahora la institución, tiene un plazo de 20 días para realizar la investigación y determinar si imputa o no al ex alcalde.

El Fiscal Departamental de Tarija, Wilson Tito Torrez, informó que Montes declaró en horas de la mañana ante el fiscal anticorrupción, quien investiga el caso, sobre la construcción de un complejo deportivo de bicicross, motocross, ciclismo y karting para el uso de unidades educativas.

“Tras la declaración, se realizará una audiencia de inspección técnica ocular en la zona, esto conforme al plazo de 20 días que establece la investigación, antes de emitir una imputación”, mencionó.

Asimismo, Tito manifestó que el proceso se podría ampliar de acuerdo a lo que el fiscal asignado al caso amerite, para obtener elementos de prueba concretos que sirvan para determinar la autoría. (eP)

El apunte

Antecedentes

La pasada semana, Oscar Montes fue denunciado por un supuesto proyecto fantasma de Bs. 5.800.000.000, el cual se encuentra ubicado en la avenida Integración al lado del complejo de Aeromodelismo.

Este caso no solo se encuentra en la mira de la justicia, sino también en el de los lejisladores de Tarija, pues la Brigada Parlamentaria, analiza conformar un grupo de inspección para esclarecer la denuncia.

Al respecto, Demetrio Calabi, representante legal empresa Solver y de la Asociación Accidental que ejecutó la obra de el ex alcalde, la pasada semana convocó a una conferencia de prensa al lugar donde está ubicado el proyecto, para explicar los gastos de inversión.