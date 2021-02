Inicia juicio para ex seguridad presidencial acusado de feminicidio

RUBÉN MONTAÑO V

(El Períodico – 03-02-2021)

El pasado lunes, en el trópico de Cochabamba, inició el juicio oral público y contradictorio para el capitán del Ejército, Víctor Alberto Cossío, imputado por el delito de feminicidio. En Tarija, los familiares de la víctima, Zulmah Vargas, pidieron a los jueces que den la máxima condena de 30 años de cárcel para el militar.

Germán Vargas, padre de Zulmah quién fue presuntamente asesinada por un miembro de la seguridad del ex presidente Evo Morales, informó que tras un año, por fin el juicio comenzó y se espera que concluya la próxima semana.

“Todo el tiempo el capitán mintió, pues sostuvo cuatro versiones distintas, entre ellas que mi hija se había ahogado. La autopsia reveló que la verdadera causa fue por un Traumatismo Encéfalo Craneal Grave”, mencionó.

Asimismo, Vargas manifestó que el informe médico forense, reveló que la víctima tenía una fractura en la base del cráneo y coágulos en la cavidad craneana, pruebas suficientes para catalogar el crimen como feminicidio.

“La tráquea y bronquios estaban normales, por esta razón la causa del deceso no fue por ahogamiento. Exigimos una sentencia justa, porque mi hija no murió como él dice”, refirió.

Antecedentes

De acuerdo al informe policial, en el año 2019, Zulmah Vargas trabajaba en el despacho presidencial y tras haber realizado un viaje al trópico cochabambino con el seguridad del ex mandatario y otras cuatro personas más, por motivos laborales, fue encontrada sin vida en el río de San Mateo. La autopsia reveló que la víctima murió por un golpe en la cabeza. (eP)