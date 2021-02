Figo atiza al Barça: «Los asesores de Messi merecen una estatua»

Este fin de semana el diario El Mundo colocaba en portada las cifras del contrato de renovación firmado por Leo Messi en 2017. Un acuerdo cuyo total se eleva hasta los 555.237.619 euros. Además, las diversas cláusulas que incluía han arrojado aún más polémica, como la prima de renovación por 115.225.000 o la de fidelidad de casi 78 millones de euros. Las reacciones, como era de esperar, no se han hecho esperar. Bartomeu salió al paso de las voces que le acusaban de haber sido él el filtrador. El Barça «lamenta» que el contrato se haya hecho público. Así como Koeman, Mestre o Font también se han ‘mojado’. Sin embargo, no todos los que se han manifestado acerca de ello han ido en la misma línea y Luis Figo ha aprovechado Twitter para hurgar en la herida.

El portugués, habitual en a citada red social, desde dónde ha participado en diversas polémicas en los últimos tiempos con el Gobierno como telón de fondo, ha tirado de ironía para calificar el episodio del contrato. «Los asesores de Messi merecen una estatua», comenzaba un tuit que acompañaba con una sonrisa, en el cual citaba la famosa portada del domingo de El Mundo. El mensaje no tardó en viralizarse y en menos de 24 horas superó los 14.000 ‘me gusta’ y los 2.500 retuits.PUBLICIDAD

«Gestión solo comparable a la de Gaspart»

Además, añadía que «la gestión de la directiva del Barça sólo se puede comparar a la de Gaspart». Un dardo en el que, de paso, atacaba al presidente con el que puso fin a su etapa azulgrana. Hay que recordar que Florentino Pérez, en una operación titánica, sustrajo al portugués del Barça en el 2000, tras ganar la elecciones por 60 millones de euros. Un movimiento que dañó, y mucho, a Joan Gaspart, presidente blaugrana del momento.Barcelona

«En esa época, el candidato que gana en Barcelona es Gaspart y yo, lógicamente, de Gaspart no me fío un pelo. Me puede prometer la luna pero es una persona que no me dice nada. Así que tomo la decisión de asumir la responsabilidad de venir al Madrid», decía Figo el pasado mes de octubre en ‘Universo Valdano’, dejando claro que su relación con el exmandatario dista mucho de idílica. Así, con el tema Messi como hilo conductor, ha aprovechado la situación para cargar no sólo contra Bartomeu y su directiva, si no contra la que le convirtió en el primer galáctico del gran rival.

Fuente: As