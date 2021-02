Ex gobernador Condori : “Oliva se florea con las obras que yo inicie”

RUBÉN MONTAÑO V

(El Períodico – 02-02-2021)

El pasado lunes, el ex gobernador interino de Tarija, Lino Condori Aramayo , reprochó la actitud del gobernador, Adrián Oliva, por “llevarse el crédito”, en la inauguración de las obras que fueron elaboradas en su gestión y que ahora están siendo objeto de propaganda política para sumar votos.

“Oliva se está floreando con las obras que yo hice que prácticamente están terminadas, ese camino de Chorcoya – Méndez y el colegio que esta por esa zona, nosotros lo dejamos casi terminado, por eso yo me siento orgulloso cuando asisto a la inauguración, donde yo puse la piedra fundamental”, mencionó.

Asimismo, Condori manifestó que no teme ser encarcelado por los procesos penales que tiene en su contra, pues no existen suficientes pruebas que demuestren su autoría, más al contrario alegó que muchos se irán “cayendo”.

“Solo tengo una sentencia de cinco años que no fue ejecutada por una pega, pero no hay nada más, pues todas las demás denuncias responden a calumnias. Imagino que los otros procesos en mi contra están paralizados por la pandemia, pero yo estoy tranquilo y afrontaré, porque soy inocente”, declaró Condori.

Finalmente, la ex autoridad dijo que seguirá apoyando al Movimiento Al Socialismo (MAS), aunque no esté activo, ni participando en las reuniones de su organización. (eP)