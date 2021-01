Sentencian a dos adolescentes de 15 años por el feminicidio de Carla Méndez

RUBÉN MONTAÑO V

(El Períodico – Enero – 28-2021)

El Tribunal de Sentencia del municipio de Bermejo, determinó dar una condena de 6 años de privación de libertad, para dos adolescentes de 15, ambos imputados por el delito de feminicidio. De acuerdo a los antecedentes, en febrero del año 2020, Carla Méndez de 14, fue secuestrada y posteriormente trasladada a la comunidad de Arrozales, pero debido a la manera en cómo la envolvieron, la menor murió por asfixia, ya que no pudo respirar porque su boca y nariz estaban envueltas con cinta de embalaje.

El abogado de los sentenciados, José Luis Ibarra, informó que el juicio para los menores concluyó el pasado miércoles, al promediar las 10.00 horas y durante el proceso penal, el juez realizó la valoración a los elementos probatorios recolectados.

“No hubo pruebas que demuestren que los adolescentes le quitaron la vida a la víctima, pero a pesar de esto, la autoridad jurisdiccional no determinó correctamente y los sentenció con 6 años de privación de libertad a cumplir en un centro de rehabilitación para menores”, mencionó.

Asimismo, Ibarra manifestó que existe una persona de 32 años que fue sentenciada por el delito, porque en el 2020 aceptó que mató a Méndez, pero a pesar de esto, el juez generalizó la participación de los acusados.

“Vamos a apelar la sentencia, porque no se puede condenar a nadie si no hay pruebas que lo demuestren. Este jueves se realizará la lectura integral al caso y podremos saber en qué se basó el juez para tomar esta irregular decisión”, refirió.

Los antecedentes

De acuerdo a la declaración de la madre de la víctima, el 21 de febrero del 2020, al promediar las 16:00 horas, Carla Méndez salió de su domicilio para ir a la casa de su compañera, porque tenía que realizar una tarea del colegio, pero desde ese momento no retornó a su domicilio y a pesar que la progenitora salió a buscarla, no la encontró.

Horas después, la mujer recibió varios mensajes en su cuenta del Facebook y también fotografías que indicaban que su hija fue secuestrada y que tenía que pagar la suma de 20.000 dólares por su libertad, hecho que fue denunciado ante el Ministerio Público.

Durante la investigación, el fiscal asignado al caso se contactó con el Comandante fronterizo de la Policía de Bermejo, para realizar un plan operativo, ya que ese día se tenía que entregar el dinero que se pedía por el rescate de la menor secuestrada. Pero al día siguiente, los secuestradores cortaron la comunicación vía celular y volvieron a pedir el dinero el 27 de febrero y con toda la información obtenida, se realizó la aprehensión en flagrancia de las tres personas. Posteriormente los sujetos contaron donde estaba la víctima, pero cuando llegó la Policía al lugar , ya estaba muerta.