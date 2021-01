De puente en puente

Si bien ya desde hace mucho se están habla y discute, se debate sobre qué hacer con el histórico puente San Martín de la ciudad de Tarija, ahora más que nunca se ha sentido su necesidad, pues con el colapso de una de sus columnas, estuvo varios meses cerrado y otro tanto utilizándose sólo en una de sus vías. Se trata de una vetusta obra que sirvió y sirve para conectar las dos márgenes del río Guadalquivir como única opción, luego vino el puente Bolívar y el Bicentenario, a pesar de existir estas dos alternativas, sigue siendo un punto neurálgico de congestionamiento vehicular en horas pico, lo que no sucede en los otros pero sucederá. Era una odisea cruzarlo en especial de izquierda a derecha, nos lleva a una zona que si fuera separada se convertiría en la tercer ciudad en población del Departamento después de Yacuiba. Muchos opinan que es un puente que ha cumplido su misión, que ha cumplido su vida útil pero otros no, afirman que le quedan unas tres décadas de servicio. La disyuntiva se abrió luego de que el municipio decidiera construir otro puente, el 4 de Julio, unos 100 metros más abajo con el argumento de que serviría justamente para descongestionar el lugar, por contar con dos carriles de ida y dos de vuelta, el doble del San Martín, que decían, sería cerrado para volverlo peatonal. El ex alcalde Rodrigo Paz se ganó las críticas del Colegio de Arquitectos y población en general ya que se le advirtió que sólo se trasladaría el gran problema actual unos cuantos metros pero que el caos continuaría, los cuestionamientos no sirvieron de mucho pues se licitó y adjudicó la nueva estructura, misma que aún deja grandes dudas en el aire. Incluso hoy está bajo investigación del Ministerio Público.

Es evidente que en Tarija, cuando se habla de planificar el desarrollo de la urbe, al parecer encontramos el talón de Aquiles de varias gestiones ediles, ya que o son muy cerradas y creen que lo saben todo y por eso no escuchan a nadie o se presenta una incapacidad tal en lo profesional que nos hace padecer sus consecuencias. Aparentemente, según las fuentes consultadas, estaban queriendo «jubilar» al puente San Martín a muy temprana edad cuando podría ser usado mucho tiempo mas, ayudando a distribuir la carga pesada que implica el tránsito de miles de vehículos por día. Pero hay en día, su destino es incierto. Nos hemos cansado de hacer sugerencias a los del municipio, no escuchan y menos aceptan otro criterio, es tiempo de hacerlo y replantear algunos puntos a no ser que… se crea en la perfección e infalibilidad como para no dar un paso atrás para avanzar tres. Lastimosamente llegamos a un punto en el que el Puente San Martín está en entredicho y 4 de Julio también.