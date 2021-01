Reos y sus familiares piden la renuncia del director policial de la cárcel

RUBÉN MONTAÑO V

(El Períodico – Enero – 27-2021)

El pasado martes, un grupo de familiares de los internos del penal de Morros Blancos, denunciaron al capitán Eddy Sánchez, actual responsable de la seguridad del centro carcelario, por realizar cobros indebidos y por aprovecharse del cargo que tiene para cometer extorsión.

Al respecto, N. M. (según sus iniciales), esposa de un privado de libertad, manifestó que el policía estaría realizando cobros ilegales y negociando las celdas de recinto al mejor postor.

“Constantemente amenaza a nuestros familiares y cobra 20 bolivianos por persona cuando queremos ingresar en el día que no nos corresponde. Estamos cansados de sus constantes abusos de poder”, mencionó.

Asimismo, la mujer manifestó que Sánchez junto con otro reo con sentencia condenatoria, habría amenazado a su pareja con hacerle daño, si continuaban las denuncias en su contra.

Finalmente, este caso fue puesto a conocimiento de la Dirección Departamental de Investigación Interna (DIPIPI) y del Ministerio público, para su investigación.

El apunte

Denuncia por extorción

Un privado de libertad se contactó con nuestro medio de comunicación, para informar que el capitán le habría pedido 1.000 bolivianos, para que no lo traslade al pabellón de máxima seguridad, donde están los reos más peligrosos.

“Hace dos semanas, los custodios encontraron un celular en mi celda que me compré de los mismos reos del penal, pero Sánchez me dijo que como castigo, me pondría con los reos más peligrosos y ahora temo por mi vida, porque ahí a los que recién entran los matan y luego aparecen como que se ahorcaron”, declaró.