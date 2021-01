Montes asegura que la denuncia por una “obra fantasma” responde a guerra sucia

El exalcalde argumentó que dejó el proyecto “en construcción” y fue abandonado durante la gestión de Rodrigo Paz Pereira

Gabriel Morales Espíndola/Bolinfo/Tarija

(elPeriódico-Enero, 27/2021) “El muchacho que está de diputado sale diciendo que hay una obra fantasma, es falso, yo cuando me fui había una obra que iba a ser preciosa, para que los niños de Tarija vayan a jugar con sus bicicletas y un karting, yo la dejé en plena construcción, me fui de la Alcaldía en mayo, en septiembre recibieron la obra y no la concluyeron pero no es la única obra que Paz Pereira dejó botada”, respondió a manera de descargo el candidato a gobernador por la alianza Unidos por el Cambio, Óscar Montes Barzón, acerca de la denuncia pública realizada por el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Edwin Rosas Urzagaste, sobre el Complejo Polideportivo que debía erigirse en la avenida Integración.

En entrevista con el Noticiero de la Gente de Canal 15, el exalcalde mencionó que esta y otras polémicas como la denuncia interpuesta ante el Tribunal Electoral Departamental (TED) por la presunta violación de la Ley 026 de Régimen Electoral, al difundir resultados de sondeos de intención de voto, forman parte de una “guerra sucia” iniciada por sus contendientes ante la “falta de propuestas”.

“Me parece el colmo intentar echarme la culpa de la negligencia de Rodrigo Paz Pereira (…), lo que se contrató con la empresa es que prepare el terreno, tenía que hacer gaviones, canalización de aguas, cerramiento, iluminación y después lo que no se contrató es lo que va encima, los morros de tierra y una franja asfáltica que no se contrató porque la Alcaldía tiene su planta asfáltica, eso era cuestión de una semana”, indicó Montes, refiriendo que esto debía hacerse durante la gestión del exalcalde y actual senador por Comunidad Ciudadana.

ElAPUNTE

Parlamentarios accionan

El vicepresidente de la Brigada Parlamentaria de Tarija, Erlan Aldana, adelantó que se conformará una comisión de legisladores que harán seguimiento a la denuncia presentada por Rosas, con quien comparte bancada.

“Vamos a solicitar al Gobierno Municipal que se nos facilite la documentación de respaldo de este proyecto, para constatar de que se hizo una entrega ficticia porque en la verificación vemos que no existe”, enfatizó.