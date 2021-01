Distritos de Tarija piden que el internet sea gratuito para pasar clases virtuales

RUBÉN MONTAÑO V

(El Períodico – Enero – 27-2021)

El secretario de Coordinación de la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) Cercado, Edwin Arana, informó que los padres de familia de los barrios de la capital de Tarija, piden al Ministerio de Educación que los estudiantes puedan acceder al servicio de internet de manera gratuita, para iniciar el año escolar.

“El pasado año hemos realizado una investigación y pudimos corroborar que las empresas de telecomunicaciones, ganan por año más 3 millones de dólares y hasta ahora, ninguna se pronunció al respecto, para poder ayudar a amortiguar la crisis económica en este período de pandemia por el coronavirus”, mencionó.

Asimismo, Arana manifestó que de acuerdo a un análisis que se realizó a cada distrito, el 80 por ciento de los barrios no cuentan con condiciones para poder pagar planes de internet, ya que recién la economía de muchas familias se estaría reponiendo.

“Al ver que de manera voluntaria, ninguna empresa quiere ayudar en dar gratis el servicio o en rebajarlo. Por esta razón, vamos a pedir al Ministerio de Educación que pueda buscar una alternativa para los padres, ya que por día los planes de internet son de aproximadamente 10 bolivianos y si esto lo multiplicamos por un mes, sería un gran costo que se tendría que pagar en esta etapa de crisis “, refirió.

El apunte

Padres de familia piden que se usen las computadoras que donó el gobierno de Evo Morales

Los representantes de la Junta de Padres de Familia, pidieron a los establecimientos educativos que puedan entregar las computadoras que dio el gobierno de Evo Morales, para los laboratorios de computación.

“Son miles de computadoras que están guardadas desde el año pasado y que también estarán ahora, sí no se les da el uso correspondiente. No todos cuentan con una máquina, por esta razón se debería entregar a cada estudiante o al que no cuenta con una en su casa “, declararon.