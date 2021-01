Denuncian a taxista por vender autos robados en Tarija

RUBÉN MONTAÑO V

(El Períodico – Enero – 27-2021)

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Tarija, se encuentra investigando un caso de robo agravado con víctimas múltiples, porque un hombre habría vendido vehículos robados en la capital.

De acuerdo al informe de la FELCC, los afectados se dirigieron hasta las oficinas policiales para formalizar la denuncia en contra el sindicado, mismo que fue visto por última vez el pasado fin de semana por uno de ellos.

“Esta persona se ganaba la confianza de los propietarios de los motorizados y les decía que les daría una renta diaria de 100 bolivianos por el alquiler, para brindar el servicio de taxi. Pero luego de varios días, el sujeto desaparecía y no se lo podía ubicar”, mencionaron.

Asimismo, el reporte indicó que los automóviles todavia no fueron encontrados, pero se comprobó que otras personas los habrían adquirido a través de un trámite de compra y venta.

“El caso también fue puesto a conocimiento de la Dirección y Prevención de Robo de Vehículos, para obtener un análisis concreto del caso, ya que el delincuente todavía no fue capturado”, refirieron.

El apunte

DIPROVE registra entre 2 a 4 robos de motocicletas por semana

Por semana, DIPROVE registra entre 2 a 4 robos de vehículos en la capital y esta cantidad de casos, incrementó desde que la cuarentena en el municipio se flexibilizó.

De acuerdo al informe policial, desde que se permitieron algunas actividades, el robo de motocicletas incrementó comparado con meses anteriores, cuando no había tráfico vehicular y existían restricciones para poder trasladarse.