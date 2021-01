Médicos solicitan insumos para enfrentar la pandemia del Covid-19

SHIRLEY ESCALANTE/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico 24 de Enero de 2021) El departamento de Tarija se encuentra en el pico de contagios de coronavirus más alto, ya que la falta de conciencia de la población está generando un aumento de infectados, que en muchos de los casos detona en hechos lamentables.

El presidente del Colegio Médico de Tarija, Jaime Márquez, señaló que en este tiempo de pandemia los insumos de bioseguridad para el personal es fundamental, ya que son quienes batallan de frente al coronavirus, pero lamentan que hasta el momento no haya respuestas de las autoridades.

“Los insumos de bioseguridad y para desinfectar los centros y hospitales son escasos, pero nadie nos informa de como serán los procedimientos de estrega o distribución, esperando que nos den una respuesta lo antes posible”, dijo Márquez.

En cuanto a las vacunas para combatir y prevenir al coronavirus, señaló que existe cierta incertidumbre respecto a la información que se brinda, esperando que en las próximas semanas brinden mayores datos, caso contrario también daremos una opinión.

“Nosotros tenemos mucho recelo referente a la vacuna Sputnik V por no tener mucha información de la misma, a diferencia de otras vacunas que si hicieron conocer mes a mes los avances que tienen en las diferentes fases”, dijo el galeno.

Apunte

Sin ítems

Los ítems en salud continúan siendo una deuda histórica con el departamento de Tarija, lo mismo ocurre con los contratos que debería realizar la Gobernación, que hasta el momento no lo hizo.

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Paul Castellanos, afirmó que aún no tienen información de los ítems, esperando tener respuesta en esta semana.