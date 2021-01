Cívicos accionan por la suspensión de actos públicos de campaña

Gabriel Morales Espíndola/Bolinfo/Tarija

(elPeriódico-Enero, 23/2021) El presidente del Comité Pro Intereses del departamento de Tarija, Marco Antonio Guaygua Borda, aseveró que ha tomado contacto con el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) y el Tribunal Electoral Departamental (TED) para que se prohíban los actos públicos de campaña política, que en medio de un rebrote de coronavirus es un foco de contagio para los militantes y la población en general.

“Estamos pidiendo a la gente que no se relaje y por otro lado no podemos cerrar los ojos y no ver lo que está ocurriendo con las campañas políticas, tienen que buscar otras alternativas para que no perjudicar a la población, no quisiéramos que haya una cuarentena rígida y cierre de actividades económicas porque esto va a afectar a todas las familias”, señaló.

El directivo consideró que “aún estamos a tiempo” para no generar las condiciones de un incremento exponencial de casos de Covid, que generen un colapso insostenible en los centros de salud del departamento de Tarija.

Guaygua apuntó a los candidatos políticos que pugnarán en las elecciones subnacionales del próximo 7 de marzo, de exponer “innecesariamente” a sus militantes, puesto que existen alternativas no riesgosas como las campañas a través de las redes sociales.

“Serán las instancias como el COEM (Comité de Operaciones de Emergencia Municipal) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que tendrán que tomar medidas acerca de esta situación”, finalizó el presidente del Comité Cívico, acerca de futuras regulaciones.

ElAPUNTE

Antecedentes

Nueve de los 14 frentes en carrera electoral en el municipio de La Paz tomaron la determinación de restringir las campañas con concentraciones masivas ante el agresivo repunte de la Covid-19. Los candidatos apuntan sus estrategias proselitistas a redes sociales y a campañas “puerta a puerta”.

Comunidad Ciudadana Autonomías por Bolivia (C-A), Pan-Bol, Venceremos, PDC, Unidos, MPS, Somos Pueblo, SOL.bo y MTS son los frentes que determinaron suspender los actos de campaña masiva. Los cinco primeros además piden la postergación de las elecciones subnacionales.