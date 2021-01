Ejecutivo de Villa Montes niega incluir productos vencidos en la canasta alimentaria

Gabriel Morales Espíndola/Bolinfo/Tarija

(elPeriódico-Enero, 22/2021) Este jueves en la ciudad de Tarija, el dirigente de Adultos Mayores de la ciudad de Villa Montes, Guillermo Salazar, protagonizó una denuncia pública alegando que el Gobierno Regional de esta urbe había entregado alimentos en mal estado a los beneficiarios, mostrando para ello una serie de productos que son incluidos en el paquete.

“El problema es la entrega de artículos en mal estado, he traído algunos, la harina no se la puede utilizar, el arroz está con gorgojos, el fideo no sirve para nada, son varios productos que no sirven, quien entrega esto es el ejecutivo seccional (de Villa Montes), el ingeniero Robert Ruiz”, declaró mediante conferencia de prensa, a tiempo de poner en conocimiento que acudió a la Dirección de Transparencia del Gobierno Departamental de Tarija para presentar pruebas pormenorizadas sobre el hecho.

En contacto con el matutino elPeriódico, el ejecutivo de Desarrollo de Villa Montes, Robert Ruiz, quien está postulando a la reelección bajo la sigla del Frente Para la Victoria (FPV), indicó que la última canasta del adulto mayor fue entregada en el mes de diciembre, y en ese momento, se realizó una inspección al lote de alimentos, a cargo de la prensa y el directorio de los adultos mayores, hasta en los almacenes.

“Salazar responde a un partido político, su hijo (Gonzalo Salazar) está como candidato a alcalde por Comunidad de Todos y su íntimo amigo, Chichi (Juan) García a ejecutivo de Desarrollo por Unidos, no estoy sorprendido pues no es la primera vez que trata de desvirtuar el buen trabajo que se está haciendo con los adultos mayores, él hizo una denuncia ante el Ministerio Público pero fue rechazada”, respondió Ruiz.

ElAPUNTE

Dirigentes desconocen a Salazar

La Asociación del Adulto Mayor en el municipio de Villa Montes, es presidida por Antonio Ordoñez, en el área urbana, mientras que en el área rural el titular es Horacio Rojas, ambos desconocieron la presunta presidencia ejercida por Guillermo Salazar quien acudió a la capital para dar a conocer a la opinión pública este problema.

La Canasta Alimentaria del Adulto Mayor en Villa Montes, tuvo una inversión de Bs 10 millones en el año 2020, mientras que el 2021 está prevista la disposición de Bs 11 millones.