Fiscalía apela proceso en contra de Cossío y niega solicitud de rechazo a Paz

RUBÉN MONTAÑO/BOLINFO/TARIJA

(El Períodico – 21-01-2021)

El fiscal departamental de Tarija, Wilson Tito Rojas, informó que su institución presentó un recurso de apelación a la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, planteada por el ex gobernador, Mario Cossío Cortéz, en el proceso penal denominado “Contratación de Trabajadores”. “Cossío en el año 2010 en calidad de autoridad departamental, habría contratado de manera ilegal a funcionarios para su institución. Al ver que la resolución, afecta a los intereses del Estado, hemos decidido apelar la determinación que favorecía a la ex autoridad”, mencionó.

Rodrigo Paz

Asimismo, Tito manifestó que su institución revocó la solicitud de rechazo al proceso penal, que planteó el senador por Comunidad Ciudadana (CC), Rodrigo Paz, por el caso “Puente 4 de Julio”.

“El documento que presentó Paz, indicó que no hubo suficientes elementos probatorios en su contra que demuestran la autoría, por los delitos de contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica” refirió.

De acuerdo a los antecedentes, el pasado año, el Viceministerio de Transparencia denunció al ex ejecutivo municipal y desde entonces la Fiscalía realizó la investigación”, refirió Tito.