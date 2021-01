Eva Copa: ‘Esta es la generación Felipe, no lo vamos a defraudar’

La candidata a alcaldesa de El Alto, Eva Copa, visitó este miércoles el velorio de Felipe Quispe y, aunque acongojada por la pérdida, se comprometió a seguir el legado de “El Mallku” junto a las generaciones jóvenes.

“Él ha apostado por las nuevas generaciones, por la generación de los jóvenes aymaras, provincianos que tenían esa potencialidad Esta es su generación, esta es la generación Felipe con su ajayu, no lo vamos a defraudar”, dijo Copa.

Entre lágrimas, la exsenadora destacó que Quispe estuvo en momentos muy duros, del periodo que calificó de “golpe”, y sin claudicar.

“Él ha dado mucho por nosotros en momentos donde creíamos que todo se estaba derrumbando. Él estaba ahí para seguir, para fortalecer estos cimientos. Es una pérdida irreparable, físicamente ya no está con nosotros, pero siempre va a estar en nuestros corazones, en nuestra mente y ese legado que está dejando no se va a quedar ahí”, afirmó.

Rompió en llanto al recordar las conversaciones que tuvo con “El Mallku”. “Él me decía: ‘Eva no te sientas sola, no te dejes, los aymaras no podemos retroceder, hay que luchar para gobernarnos’”, recordó Copa entre sollozos.

Manifestó que Quispe decía a sus seguidores que no se sientan mal de que les digan campesinos, que ellos son dignos. “Realmente nos llenaba de mucha fortaleza la palabra que nos daba”, agregó.

Copa acotó que hubiera sido “hermoso” que las cosas que se dicen ahora de Felipe se hubiesen dicho mientras estaba con vida.

Fuente: Erbol