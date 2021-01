Algo pasa con Salah

Fue una sombra de sí mismo. Salah no pasa por su mejor momento y el Liverpool lo está pagando. Ante el United, en un día en el que todos esperaban su liderazgo, no hizo apenas acto de presencia un partido gris, críticas y referencias a su descontento. Aquel que confesó en As. En Inglaterra el lunes Salah ha sido tema de conversaciones. Encadena cuatro partidos seguidos sin marcar en la Premier, los mismos que el Liverpool suma sin vencer y hay preocupación. Inmediatamente se apunta a las declaraciones que hizo en una entrevista a As en las que expresaba su sinsabor por algunas situaciones en su equipo.

En Liverpool se captó el mensaje como reclamo para una mejora salarial y, según fuentes inglesas, se han puesto a ello. Pero sobre el verde Salah un vuelve cuando más le necesita su equipo. Y las críticas después de un partido de la mayor importancia son enormes y sin piedad. Chris Sutton, exariete contrastado de la Premier, tiró con bala en el Daily Mail. «Parecía que Shaw le daba miedo» afirmaba el exjugador en referencia a que el egipcio apenas encaró al lateral zurdo del United durante el partido. Las críticas se hacen extensibles también a sus compañeros de reparto ofensivo. Ni Mané ni Firmino amenazaron como se les supone. Es más, Sutton cree que el Liverpool se mantuvo en el partido gracias a la defensa y a hombres como Fabinho y Henderson.

Un parón inexplicable de Salah.

Salah tuvo un gran mes de diciembre hasta el parón. Suma 17 goles en el campeonato en 2110 minutos. Su progresión era la de mejorar sus prestaciones goleadoras de los dos últimos años, donde se quedó en 23 (2019-2020 con 0,54 goles cada noventa minutos) y 27 (2018-2019 con 0,56 goles por encuentro. Ahora está en un muy buen 0,73 goles cada noventa minutos, pero se ha parado de sopetón. Le marcó su último gol al Crystal Palace y después no fue efectivo ni contra el West Brom (1-1) ni con el Newcastle (0-0) ni en la derrota contra el Southampton (1-0) ni en el último choque contra el Manchester United (0-0). El Liverpool ha perdido su chispa arriba y no pudo enjuagar la diferencia de tres puntos que le separan del Manchester United en la cabeza de la tabla.

Mientras, el jugador se ha expresado sobre su futuro en una entrevista en la televisión noruega TV2. Sigue desojando la margarita. «Si me preguntas, te digo que quiero quedarme aquí todo el tiempo que pueda, pero como he dicho antes, está en manos del club. Siempre daré el cien por cien hasta el último minuto que esté en este club y quiero ganar tantos trofeos como pueda. Y quiero dar el cien por cien a la gente que me muestra amor todo el tiempo», afirma.