Ramos: La planta procesadora de habas de Yunchará está paralizada

Gabriel Morales Espíndola/Bolinfo/Tarija

(elPeriódico-Enero, 19/2021) El asambleísta departamental, Basilio Ramos Gareca, aseveró que la planta procesadora de habas, emplazada en Chorcoya Avilés, Yunchará, se encuentra paralizada, a pesar de que en octubre del 2020 se anunciara su reactivación para que alrededor de 1.500 familias productoras sean beneficiadas por el valor agregado.

El legislador, indicó que aún no se ha producido ninguno de los derivados que se anunciaron por el Ejecutivo Departamental, que firmó un convenio intergubernativo con el Gobierno Municipal de Yunchará para dar paso a la reanimación de esta industria.

“Nos han utilizado para un show y no producir, la gran excusa es que no hay el certificado para el procesamiento de la haba, tampoco se han transferido recursos a favor de los gobiernos municipales ni de las subgobernaciones”, argumentó Ramos.

Por otro lado, adelantó que en el municipio de Yunchará, no se han visto reflejados los beneficios del Programa Solidario Comunal (Prosol), gestionado por el Gobierno Departamental.