La COD denuncia que la Gobernación no generó empleos

RUBÉN MONTAÑO/BOLINFO/TARIJA

(El Períodico – 18-01-2021)

La falta de empleo en el departamento de Tarija, a raíz de la crisis económica preocupa a la población, tomando en cuenta que a pesar haber profesionales, no pueden encontrar trabajo dentro de su mismo rubro.

Una de las propuestas de Adrián Oliva Alcázar cuando era candidato a la Gobernación fue la de crear fuentes de empleos para los jóvenes y para ello, su gestión creó el Servicio Departamental de Empleo (Sedem), que nació en el 2016, esta instancia tenía la obligación de generar empleos directos, sin embargo, se limitó a realizar capacitaciones.

Molestia

El ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Tarija (COD), Roberto León González, mencionó que una de las instituciones que prometió generar empleo, haciendo referencia a la Gobernación, no lo hizo.

“Lamentablemente nadie ayuda a la población desempleada, la Gobernación junto a Adrián Oliva y sus secretarios prometen trabajo, pero no lo generan, fuera de ello se despidió a funcionarios que prestaron sus servicios durante más de 10 años”, mencionó.

Asimismo, el secretario lamentó que en reiteradas oportunidades se habló de generar empleo, pero la Secretaría de Desarrollo Productivo solamente se limitó a capacitarlos y no a pagar por un servicio.

Nuestro medio de comunicación intentó comunicarse con la Secretaria de Desarrollo Productivo de la Gobernación Lili Morales, sin embargo, no se la pudo localizar