Ex directorio de SETAR niega que su destitución fue por las “dietas jugosas”

RUBÉN MONTAÑO/BOLINFO/TARIJA

(El Períodico – 19-01-2021)

El ex presidente del directorio de Servicios Eléctricos de Tarija (SETAR), Vicente Ávila, informó que desde el año 2016, fueron sometidos a múltiples procesos penales, a causa de las denuncias de la Gobernación de Tarija.

“Algunos los ganamos y otros los perdimos, pero a través de un amparo constitucional en el Tribunal Supremo de Justicia en Sucre, ganamos los procesos. Pero en el mes de febrero del 2020, la institución nuevamente nos denunció a través del director de Transparencia, porque nos acusó de incrementarnos los recursos de las dietas”, mencionó.

Asimismo, Ávila manifestó que las denuncias no tuvieron elementos probatorios concretos, pues el directorio no realizó tales incrementos para beneficiarse económicamente y por lo tanto a pesar de los procesos, consideran que continúan siendo parte de la institución.

“Las dietas se venían cancelando desde el año 2012, cuando estaba a cargo otro directorio y existen planillas que demuestran esto, además fueron firmadas por el actual secretario de la Gobernación, Rubén Ardaya, pero aún así nos denunciaron”, refirió.

Finalmente, el ex presidente dijo que la Contraloría General del Estado, inició la auditoría al directorio y al CTA, para iniciar el proceso de investigación en contra de los cinco miembros.

Al respecto, el secretario de Justicia de la Gobernación, Yamil García, declaró que el directorio cobró el valor doble de las dietas, durante el año 2016 al 2018, equivalentes en 431 millones de bolivianos.

“Hace unas dos semanas, los ex funcionarios presentaron nuevamente una acción de amparo constitucional en contra del Gobernador Adrián Oliva, porque se habrían vulnerado sus derechos y garantías laborales, queriendo eludir su responsabilidad. Sin embargo, el Tribunal de Garantías ratificó la acción disciplinaria contra los cinco exdirectores de SETAR”, finalizó.