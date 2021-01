Edwin Rosas: Galdo no va a entrar a la fuerza a la Fedjuve

Gabriel Morales Espíndola/Bolinfo/Tarija

(elPeriódico-Enero, 19/2021) El past presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) de Tarija y actual diputado, Edwin Rosas Urzagaste, advirtió que no permitirá que la institución sea tomada “a la fuerza”, refiriéndose a las acciones tomadas por el directorio afín a David Galdo, quien recientemente se proclamó como presidente electo.

El paralelismo en la titularidad de la instancia vecinal ha generado las condiciones para desencuentros y hasta agresiones a las puertas de las oficinas centrales, hecho que derivó en enfrentamientos y hasta una querella iniciada por Galdo en contra de Rosas, por la presunta comisión de los delitos de difamación, injurias y calumnias.

“No tenemos el mínimo de miedo a Galdo, creo que ese tipo de gente va a salir botado de la institución como en todas partes, estamos esperando que se nos notifique y vamos a responder, no es la primera vez que tenemos este tipo de problemas por defender la institución, le repito a él; a la Fedjuve no va a entrar gente a la fuerza, a la Fedjuve entra gente que tiene apoyo de las juntas vecinales”, agregó.

El actual directorio de la Fedjuve aún no ha determinado una fecha para convocar a elecciones, debido a las restricciones sanitarias.