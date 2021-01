Transporte Libre insta a la masa trabajadora a reprogramar créditos

Gabriel Morales Espíndola/Bolinfo/Tarija

(elPeriódico-Enero, 18/2021) El senador por el departamento de Tarija y dirigente del Transporte Libre, Luis Casso Vaca, emplazó a la ciudadanía a realizar la reprogramación de los créditos bancarios que serán objeto de un período de gracia de seis meses, medida anunciada por el Ministerio de Economía, en aras de aliviar las obligaciones financieras.

Justamente dicho anuncio, llevó a la dirigencia del sector transportista a firmar un acuerdo con el Gobierno Nacional, aceptando el no pagar interés ni capital hasta junio del año en curso.

“Hemos firmado el acuerdo nacional con autoridades de nuestro Gobierno, hemos visto que no había otra alternativa para hacer un nuevo diferimiento, aunque casi es la misma figura, nos dan un respiro de seis meses pero no es automático, entonces, esperemos que una vez que salga la reglamentación podremos acogernos, nos da tiempo de que la mayoría podamos reprogramar”, indicó el legislador, apuntando al trámite que debe realizar cada prestatario para acogerse a este beneficio.

Sobre esa base, Casso consideró que el segundo mecanismo aprobado por las autoridades del nivel central; la refinanciación, involucra el compromiso de acceder a mayores montos de dinero y, en todo caso, esto repercutiría aún más en la economía de los sectores de la población que han presionado por el diferimiento de créditos bancarios, por lo que recomendó esperar la emisión de una norma oficial para apersonarse a las oficinas de las entidades financieras, en el afán de conocer a profundidad las nuevas disposiciones.

ElAPUNTE

Diferencia entre ambos mecanismos

El diferimiento recorre las cuotas durante un determinado periodo de tiempo en el cual no se pagan intereses. En el caso del periodo de gracia, solo se paga interés y no el monto correspondiente a la amortización de capital.

El senador Casso sugiere a los prestatarios cancelar sus deudas sin tener que acogerse al periodo de gracia ya que para acceder a un nuevo crédito, la revisión de la carpeta y los antecedentes es vital al momento de su aprobación.