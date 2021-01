Distritos piden a las autoridades la conclusión de obras pendientes

RUBÉN MONTAÑO/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico – 17 de Enero del 2021)

El secretario de Coordinación de la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) Cercado, Edwin Arana, pidió a las autoridades del departamento que ejecuten los proyectos pendientes, antes de concluir su gestión, pues existirían varias quejas, porque la prioridad estaría siendo la candidatura política y no la atención a las necesidades de la población.

“Hemos visto que todo está volviendo a la normalidad, pero también existe escasez de trabajo y obras, pues la población todavía no se recuperó de la crisis que sigue dejando la pandemia del coronavirus”, mencionó.

Asimismo, Arana manifestó que los representantes de los barrios de Tarija, pidieron que los proyectos pendientes por concluir, sean ejecutados en los próximos días.

“En Cercado contamos con 200 barrios y no todos están siendo beneficiados con obras, algunos fueron olvidados y otros no cuentan ni con los servicios básicos, como el de energía eléctrica y el agua”, refirió.

Finalmente, el representante espera que las autoridades puedan dar respuesta al pedido de los presidentes de los distritos, pues están a tan solo 1 mes y medio de concluir su gestión. (eP)