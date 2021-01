Los protectores universales de tu hogar

Si quieres una protección en tu casa, solo debes tener un gato compartiendo tu espacio. El aura del gato es tan fuerte que no solo te protegerá a ti, sino también a tu familia y tu hogar. Por lo tanto, debemos entender que cuando un gato se frota contra tus piernas, no solo quiere llamar tu atención, también significa que el gato comparte su magia contigo, su fuerza astral.

Los gatos no solo protegen el hogar de espíritus malignos, además protegen la casa de energías negativas que estén presentes, incluso antes de que el gato llegue al hogar. Esto es especialmente útil si cambias a una casa que perteneció a otras personas. Como ya publicamos en MEP, lo que muchas personas desconocen es que cuando un gato detecta un espíritu en la casa, lo primero que hace es seguirlo para descubrir sus intenciones. Para asegurarse de que esta entidad astral no amenazará su territorio, el gato hará todo lo posible para expulsarlo mediante su campo de energía.

Si eso no funciona, entonces el gato atrapa a la entidad en su campo de energía y la saca de la casa. Por lo tanto, presta mucha atención a tu gato y observa si se sitúa en un lugar particular de la casa, manteniendo una postura tensa y obviamente mirando a algo que el ojo humano no puede ver. El campo astral del gato es tan alto que puede perseguir rápidamente a cualquier entidad negativa. Por esta razón, las personas que se comunican con espíritus no permiten que estén gatos con ellos durante una sesión de espiritismo. Sin embargo, en algunos casos, la presencia de gatos durante los rituales mágicos es muy importante, pero eso es otra historia.

Y, por último, la presencia de gatos también te protegerá de cualquier mal de ojo o maldición. Para protegerte de un mal de ojo durante una conversación con una persona solo debes mantener las manos sobre el gato, usando tu lado izquierdo para acariciar su cuello, y el derecho para acariciar su cola. En este caso, estarás en pleno contacto con el animal. Vuestros campos de energía se unirán en un único campo de fuerza que te mantendrá a salvo incluso de los ataques más peligrosos.

Además, como los gatos son conductos de energía cósmica, pueden aportar energía positiva a la casa, lo que contribuirá al bienestar y la prosperidad de toda la familia. A los gatos les gusta estar en lugares donde la fuerza es intensa, como en zonas geopatogénicas. Eligen estos lugares porque hay un flujo constante de energía negativa o agua subterránea. Si la casa fuera vieja, el gato limpiara toda la energía no deseada, por ejemplo, los restos energéticos de antiguos propietarios. Y si la casa es nueva, el felino representara una poderosa carga de energía..

