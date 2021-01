La COD respalda a trabajadores de la Gobernación

SHIRLEY ESCALANTE BOLINFO TARIJA

(elPeriódico 17 de Enero 2021) Ante la denuncia de los trabajadores de la Gobernación, como así también del personal en salud por la falta de pago, la Central Obrera Departamental de Tarija (COD), aseguró que los funcionarios tienen todo el respaldo, ya que son varias las denuncias anónimas que recibieron.

El secretario de la COD, Roberto León González, aseveró que en reiteradas oportunidades recibieron las denuncias anónimas de los trabajadores, quienes afirman que el sueldo que reciben es mínimo pero pese a ello no se puede cumplir.

“En el caso de los secretarios sus salarios son altos y pueden esperar un mes sin el mismo, pero en el caso de los trabajadores de base no tienen los mismos privilegios, además que mantienen familias, pagan alquileres, tienen deudas en los bancos, no es sencillo, pero no sé ponen en el lugar del otro”, dijo León.

Por otro lado, aseveró que el Gobernador no está trabajando para lo cual fue elegido, dejando en la incertidumbre a cientos de trabajadores y población en general que demanda por proyectos que hoy están a medias.

“Mientras Oliva no defina si será Gobernador o candidato no podemos hacer nada, creemos que hay necesidades mucho más urgentes, pero si no hay capacidad lo mejor será que deje el cargo”, dijo León.

Para finalizar, cuestionó a la primera autoridad departamental por repostularse, señalando que su falta de gestión detonó en la crisis económica que hoy vive el departamento.

Apunte

Denuncia

Se le consultó a los trabajadores impagos si es evidente que se cumplió con esta obligación, a lo que argumentaron que pagaron a una parte de los funcionarios, es decir, los que ganan por debajo de los 4000 bolivianos, sin embargo, a los técnicos y otros no.

Respuesta

“Tenemos algunos problemas administrativos por resolver, esperemos en el transcurso de los días lo hagamos, sin embargo, se les adeuda un mes”, declaró Adrián Oliva.