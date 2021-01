Campesinos exigen el Prosol y la Gobernación apuesta por iniciativas comunes

SHIRLEY ESCALANTE/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico 17 de Enero de 2021) La Gobernación del departamento de Tarija, otorgó el Programa Solidario Comunal (Prosol) en beneficio de las diferentes comunidades del área rural, con la finalidad de mejorar la producción, sin embargo, el objetivo no se cumplió.

El dirigente de los campesinos, Daniel Flores, señaló que en reiteradas ocasiones solicitaron a la Gobernación que hagan el desembolso a todas las comunidades restantes, sin embargo, hasta el momento no tuvieron una respuesta y eso genera malestar en la comunidad.

“Estamos exigiendo un derecho, en primera instancia aceptamos que se haga la reducción a raíz de la crisis económica, pero ahora que es menor la cantidad a la que regularmente se la daba no cumplen, es por eso que no entendemos el proceder”, dijo Flores.

Entretanto la secretaría de Desarrollo Productivo de la Gobernación, Lili Morales, señaló que los recursos económicos no fueron bien utilizados, por lo que considera que las iniciativas se las debió hacer en conjunto es decir necesidades que hagan falta a la comunidad para que beneficie a todos.

“Tenemos que optimizar los recursos económicos y beneficiar a la mayor cantidad de comunarios en las diferentes regiones, lamentablemente no se lo estuvo haciendo y es por eso que queremos redireccionar este apoyo que se les brinda los campesinos”.

Apunte

Beneficiarios

Morales manifestó que las personas que no puedan cobrar el PROSOL de la gestión pasada, no perderán el acceso al beneficio, solo quedarán rezagados.

“Estamos analizando integrar a más comunidades al Programa, ya que en la agricultura no se debe paralizar el apoyo. Pero la Gobernación no decide quién entra o quién no, esto solo depende de los proyectos presentados por las regiones”, refirió.